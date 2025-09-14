Войната в Украйна:

“Изпратете ги у дома“: 150 000 на протест срещу мигрантите в Лондон

14 септември 2025, 09:40 часа 331 прочитания 0 коментара
“Изпратете ги у дома“. С този лозунг и с други, критикуващи правителството около 150 000 души се събраха в Лондон на един от най-големите крайнодесни и антиимигрантски протести във Великобритания. Протестът бе организиран от активиста Томи Робинсън. Демонстрантите скандираха лозунги, критикуващи премиера Киър Стармър, и носеха плакати, включително някои с надпис "изпратете ги у дома". Някои от участниците доведоха децата си. Активистите също така скърбяха за Чарли Кърк, американския консервативен активист, застрелян в сряда.

Контрапротест

Протестът обаче не мина без напрежение и стълкновения с полицията. 

Сблъсъците избухнаха, след като някои участници се опитаха да влязат в така наречените "стерилни зони" близо до контрапротестиращи.

Снимка Getty Images

Други 5000 души са участвали в марша "Изправи се срещу расизма". Около 1000 полицаи бяха разположени, за да държат враждуващите групи настрана.

Бити и арестувани

Най-малко 25 души са били арестувани в събота след сблъсъците на протестите в британската столица Лондон, съобщава АФП, цитирана от световните медии.

Полицията съобщи, че 26 служители на реда са ранени, четирима от които са в по-тежко състояние.

Имиграцията се превърна в доминиращ политически въпрос във Великобритания, като засени дори опасенията за колебливата икономика,

тъй като страната е изправена пред рекорден брой молби за убежище. Повече от 28 000 мигранти са пристигнали с малки лодки през Ламанша досега тази година.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
