Изтребител Су-30 се разби в Русия (ВИДЕО)

Изтребител Су-30СМ се разби в Русия. Инцидентът е станал в областта Карелия, съобщават руски Телеграм канали. Малко по-късно новината бе потвърдена от властите. Стана ясно още, че двамата пилоти са загинали.

"Днес около 19:00 часа московско време самолет Су-30 е катастрофирал при изпълнение на планов учебно-тренировъчен полет в Република Карелия. Самолетът се е разбил в безлюден район. Полетът се е извършвал без боеприпаси. Екипажът е загинал", казаха от министерството.

Ройтерс отбелязва, че според публикация на ръководителя на Република Карелия Артур Парфенчиков в "Телеграм" изтребителят се е разбил в района на гора. Той подчертава, че на земята няма жертви и допълва, че се води разследване за установяване на причината за катастрофата.

Какво представлява изтребителят Су-30?

Су-30 е двуместен многоцелеви изтребител. Предназначен е да изпълнява бойни задачи за унищожаване на въздушни и наземни цели. По класификацията на НАТО е известен под наименованието Flanker-C. Изтребителят може да изпълнява задачи както самостоятелно, така и групово с други самолети през деня и нощта, в леки и тежки метеорологични условия. Разработен е от руската компания ОКБ Сухой от конструктора Михаил Петрович Симонов. Су-30 е наследник на Су-27УБ.

Су-30 се произвежда от 2 корпорации – КнААПО и Иркут. КнААПО са отговорни за производството на Су-30МКК и Су-30МК2, а Иркут за Су-30МКИ и Су-30СМ. Вариантът 30СМ е предназначен специално за руските ВВС. Включва усъвършенстван радар, комуникационна и индификационна система, нови седалки-катапулти и нови оръжия. Първият официален полет е извършен на 21 септември 2012 година. През 2022 година на въоръжение бе приет и моделът Су-30СМ2.

Още: Какво още може обновеният изтребител Су-30? (ВИДЕО)