"Работи много, спи само 2-3 часа": Бърнабич сваля шапка на Вучич

„Президентът Александър Вучич не спи. Той спи само по два или три часа на ден. През останалото време работи. Може да се смеят на това, но е истина, той работи през цялото време", каза председателят на сръбския парламент Ана Бърнабич, предаде македонската медия "Рацин". Бърнабич заяви, че "сваля шапка" на сръбския президент за всичко, което е направил досега. Според нея 2025 година е била трудна, но мирът в Сърбия е бил запазен.

Остава им само да го убият

Бърнабич отбеляза, че Вучич мисли, планира и когато нещо не се получава, казва: "Чакай, не беше достатъчно добро, да видим как е могло да бъде по-добре".

По думите й такъв човек не може да бъде победен. "Единственото, което им остава, е да го убият", заяви тя, но по според нея това е ужасно.

Мирът се дължи на Вучич

Бърнабич изтъкна, че най-големият успех на Вучич през 2025 г. е бил запазването на мира и че не е имало граждански конфликти в Сърбия.

Всичко това по думите й се е случило „благодарение на невероятната политическа мъдрост на сръбския президент Александър Вучич".

"Вучич винаги призоваваше не само всички граждани, но и всички нас в институциите да бъдем търпеливи, толерантни. Ако държавата беше реагирала и не беше позволила неразрешени събирания, не беше позволила улични блокади - щяха да използват това за граждански конфликти и започване на гражданска война", каза Бърнабич пред проправителствената телевизия „Пинк".