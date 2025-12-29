Лайфстайл:

"Работи много, спи само 2-3 часа": Бърнабич сваля шапка на Вучич

29 декември 2025, 11:36 часа 319 прочитания 0 коментара
„Президентът Александър Вучич не спи. Той спи само по два или три часа на ден. През останалото време работи. Може да се смеят на това, но е истина, той работи през цялото време", каза председателят на сръбския парламент Ана Бърнабич, предаде македонската медия "Рацин". Бърнабич заяви, че "сваля шапка" на сръбския президент за всичко, което е направил досега. Според нея 2025 година е била трудна, но мирът в Сърбия е бил запазен.

Остава им само да го убият

Бърнабич отбеляза, че Вучич мисли, планира и когато нещо не се получава, казва: "Чакай, не беше достатъчно добро, да видим как е могло да бъде по-добре".

По думите й такъв човек не може да бъде победен. "Единственото, което им остава, е да го убият", заяви тя, но по според нея това е ужасно.  

Мирът се дължи на Вучич

Бърнабич изтъкна, че най-големият успех на Вучич през 2025 г. е бил запазването на мира и че не е имало граждански конфликти в Сърбия.

Всичко това по думите й се е случило „благодарение на невероятната политическа мъдрост на сръбския президент Александър Вучич".

"Вучич винаги призоваваше не само всички граждани, но и всички нас в институциите да бъдем търпеливи, толерантни. Ако държавата беше реагирала и не беше позволила неразрешени събирания, не беше позволила улични блокади - щяха да използват това за граждански конфликти и започване на гражданска война“, каза Бърнабич пред проправителствената телевизия „Пинк“. ОЩЕ: Слухове кой ще наследи Вучич: Задава ли се сръбски модел "Путин-Медведев"?

