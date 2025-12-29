Курти обещава бързо сформиране на правителство в Косово

Албин Курти обеща бързо да сформира правителство, след като неговата партия „Самоопределение“ спечели предсрочните парламентарни избори в Косово вчера. След преброяване на почти 100% от гласовете, „Самоопределение“ спечели 49,3% от гласовете, което даде на Курти трети мандат, пише македонската медия "Сакам да кажам". Двете основни опозиционни партии, Демократическата партия на Косово и Демократичната лига на Косово (ДЛК), получиха съответно 21% и 13,6% от гласовете, което има добри шансове да сложи край на политическата криза, царуваща в страната от последните избори през февруари.

Партията "Самоопределение" спечели и тогава, но не получи мнозинство и оттогава Косово е без функциониращо правителство.

Защо сега шансовете са по-добри?

Резултатът от вчерашните избори означава, че Курти за пореден път няма достатъчно места в парламента, за да управлява без коалиционни партньори, но сега ще ги намери по-лесно сред малцинствените партии, на които са гарантирани 20 депутати.

"Това е най-голямата победа в историята на нашата страна. Очаквам опозицията този път да сътрудничи, вместо да се отчайва“, каза Курти.

Лидерът на ДЛК Арбен Гаши намекна, че това е възможно. „Когато избирателите говорят, резултатът не бива да се пренебрегва“, каза той.

Политическата криза в Косово

Косово загуби много в почти едногодишната политическа патова ситуация, включително стотици милиони евро от фондовете на Европейския съюз. Законодателите трябва да изберат нов президент през април и да одобрят заем от един милиард евро от ЕС и Световната банка, който изтича през следващите месеци.