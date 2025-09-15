"Извинявайте, не знаех, че сте тук": Мецола не очакваше да види Бърнабич в Брюксел (ВИДЕО)

Председателят на сръбския парламент Ана Бърнабич проведе в Брюксел кратка среща „на четири очи“ с председателя на Европейския парламент Роберта Мецола, която не беше част от официалния дневен ред и за която няма информация на сайта на Европейския парламент, предава македонската медия "Плюс инфо", позовавайки се на сръбската Nova.rs.

Във видеоклипове, появили се в социалните мрежи, може да се види моментът, в който Мецола е изненадана от присъствието на Бърнабич. "Извинявай, не знаех, че си тук", каза Мецола на Бърнабич.

От своя страна, Бърнабич благодари на председателя на ЕП за идването му от Брюксел в Страсбург, на което Мецола отговори, че междувременно е изпълнила дневния си ред и е имала други срещи.

Тайнствеността на срещата

Според източници на Nova.rs, секретността на срещата се дължи на факта, че тя не е била част от предварително планирания дневен ред и не е било планирано официално уведомяване на обществеността.

Припомняме, че наскоро Бърнабич се присъедини към враждебната риторика на сръбския президент Александър Вучич. Властта в Сърбия внушии, че Европейският съюз е виновен за безредиците в сръбската страна и ескалацията на напрежението. ОЩЕ: Вучич обвини и евродепутати за ескалацията: Европейски боклуци. Ни най-малко не се страхувам (ВИДЕО)