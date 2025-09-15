"Извинявайте, не знаех, че сте тук": Мецола не очакваше да види Бърнабич в Брюксел (ВИДЕО)

Председателят на сръбския парламент Ана Бърнабич проведе в Брюксел кратка среща „на четири очи“ с председателя на Европейския парламент Роберта Мецола, която не беше част от официалния дневен ред и за която няма информация на сайта на Европейския парламент, предава македонската медия "Плюс инфо", позовавайки се на сръбската Nova.rs.
Във видеоклипове, появили се в социалните мрежи, може да се види моментът, в който Мецола е изненадана от присъствието на Бърнабич. "Извинявай, не знаех, че си тук", каза Мецола на Бърнабич.
September 12, 2025
От своя страна, Бърнабич благодари на председателя на ЕП за идването му от Брюксел в Страсбург, на което Мецола отговори, че междувременно е изпълнила дневния си ред и е имала други срещи.
Тайнствеността на срещата
Според източници на Nova.rs, секретността на срещата се дължи на факта, че тя не е била част от предварително планирания дневен ред и не е било планирано официално уведомяване на обществеността.
Припомняме, че наскоро Бърнабич се присъедини към враждебната риторика на сръбския президент Александър Вучич. Властта в Сърбия внушии, че Европейският съюз е виновен за безредиците в сръбската страна и ескалацията на напрежението.