Путин нареди примирие в Украйна - в Покровск, "ако е необходимо"

След като вчера, 29 октомври, руският диктатор Владимир Путин обяви, че е готов да спре бойните действия в района на украинския град Покровск "за 5-6 часа", за да могат журналисти, "дори чуждестранни", да видят как украинските части там са обкръжени от руската армия, руското военно министерство официално обяви, че получило заповед да стори точно това.

Или не точно, а с едно "ако" - в официалното съобщение пише следното: "Руското командване е готово да прекрати военните действия в тези райони за 5-6 часа, ако е необходимо, и да осигури безпрепятствени коридори за влизане и излизане на групи от представители на чуждестранни медии, включително украински, при спазване на гаранции за сигурност както на журналистите, така и на руските военнослужещи". Путин обясни вчера, че трябвали гаранции за сигурност и от украинска страна, но се опасявал, че вместо това украинците щели да правят провокации.

Остава неясно как така тези, които са обкръжени, трябва да дават гаранции за сигурност, за да угодят на тези, които са ги обкръжили.

Интересното в съобщението е и друго - Путин всъщност сега наредил на руското военно министерство "да осигури безпрепятствено преминаване на чуждестранни журналисти, включително украински, които поискат достъп до командването на украинските въоръжени сили за посещение на районите, където са обкръжени украинските войски в Красноармейск (Покровск), Димитров (Мирноград) и Купянск".