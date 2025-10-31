Какви средства ще са нужни на Украйна, за да възпира Путин: Сумата е колосална

Украйна ще има нужда от около 400 милиарда долара, за да сдържи Путин през следващите четири години, изчислява The Economist. Според изданието, на Киев ще му трябват приблизително 389 милиарда долара между 2026 и 2029 г., за да финансира своята армия, правителствени разходи и възстановяване. Това е почти двойно повече от сумата, предоставена от Европа от началото на инвазията.

В момента Украйна харчи около 65 милиарда долара годишно за отбрана и още 73 милиарда долара за други нужди. Киев покрива около 90 милиарда долара чрез вътрешни приходи, докато съюзниците и заемите набавят останалата част. Тази година Украйна се очаква да получи оръжия на стойност около 40 милиарда долара като помощ. Източникът оценява, че разходите за отбрана ще нараснат с около 5% годишно, като ще са необходими допълнителни 5 милиарда долара на година за възстановяване на инфраструктурата.

Общо взето, около 181 милиарда долара ще са необходими за военни цели през следващите години. Ако САЩ не допринесат, европейските държави ще трябва да увеличат разходите си до приблизително 0,4% от БВП. ЕС обмисля два основни източника на финансиране: собствения си бюджет и около 163 милиарда долара от замразени руски активи. От началото на войната Европа е предоставила около 206 милиарда долара на Украйна, докато САЩ са допринесли с приблизително 133 милиарда долара, пише The Economist.

