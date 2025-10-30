Никога не се слагам в рамка: Новата музикална сензация Елизабет в Студио Actualno (ВИДЕО)

Тя е едно от най-новите и ярки имена на българската поп сцена. След участието ѝ в "Гласът на България", бързо успя да спечели публиката с чистия си глас, искреност и емоция. Дебютният ѝ сингъл "Носталгия" се превърна в нежна изповед за любовта и спомените.

Тя е Елизабет Захариева и застана пред камерите на Actualno.com, за да ни разкаже за любовта, изкуството и предизвикателството пред артистите днес.

Искам да те върна назад - oткъде тръгна любовта ти към музиката и на колко години знаеше, че имаш артистични заложби?

От детенце съм била привлечена към музиката. Майка ми ми е разказвала, че още преди да проговоря, когато съм чувала различни песни, съм повтаряла мелодията с някакви бебешки срички. Тогава тя е разбрала, че имам музикален слух, защото всичко е било много точно по тонове. След което, когато бях в детската градина, учителките по народно пее казаха, че мога да пея, искаха да участвам в конкурси и фестивали.

След детската градина се премести в Вокалната школа на вокалния ми педагог Доротея Люцканова и всъщност съм с нея от началото до сега. Продължавам да работя с нея и да градя над вокалното си майсторство. И някъде може би на 13-14 постъпих в Частната Московска академия на Игор Крутой. Винаги ми е било мечта да бъда в тази академия, защото от малка съм по фестивали и най-силните деца на тези фестивали, децата, които се открояваха, бяха децата на тази академия. И всъщност се оказва, че и до ден днешен съм единствената българка, която е учила в тази академия.

Преди да издадеш своята авторска песен "Носталгия", имаше ли артист или артисти, които са те вдъхновили толкова, че да избереш да се занимаваш с този жанр музика, или всичко се случи по-скоро естествено?

За мен това беше естествения път, всичко стана много органично. Никога в живота ми не съм подражавала на точно един артист, за да кажа: "Да, това ми е идола и искам да правя музика като неговата". По-скоро се вдъхновявам от различен тип музика. Слушам наистина много различни неща. Мога от много тежък рок да премина на джаз, след това към поп, евентуално нещо балканско. И смятам, че този образ и вокално звучене се получи много органично.

