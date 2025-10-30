Любопитно:

Джей Ди Ванс: Изпитанията на американския ядрен арсенал са важни за националната ни сигурност (ВИДЕО)

30 октомври 2025, 22:30 часа 625 прочитания 0 коментара
Джей Ди Ванс: Изпитанията на американския ядрен арсенал са важни за националната ни сигурност (ВИДЕО)

Изпитанията на американския ядрен арсенал са важни за гарантиране на националната сигурност. Това каза днес вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс, предаде Ройтерс. Агенцията отбелязва, че изказването му идва, след като американският президент Доналд Тръмп разпореди въоръжените сили на САЩ да възобновят ядрените опити след прекъсване от 33 години.

Още: И САЩ посягат към ядрените оръжия: Тръмп с нареждане до Пентагона

"Важна част от националната сигурност на Съединените щати е да гарантираме, че този ядрен арсенал, който имаме, наистина функционира изправно", каза Ванс пред журналисти пред Белия дом. "За да го кажа по-ясно, знаем, че той функционира изправно, но трябва да извършваме проверки от време на време, и президентът просто иска да е сигурен, че ще правим именно това", добави американският вицепрезидент, цитиран от БТА.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Стратегия за национална сигурност на САЩ САЩ ядрени опити ядрени изследвания Джей Ди Ванс
Още от Америка
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес