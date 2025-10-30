Напрежение заради масова сеч на дървета в Пловдив (ВИДЕО)

Масова сеч на дървета се извършва на улица „Генерал Колев“ в пловдивския район „Западен“, алармираха жители в социалните мрежи. Разчистването е във връзка с реконструкцията на пътната отсечка, която започна в средата на месец септември.

По проект ще бъде премахната почти цялата дървесна растителност, като заповедта е издадена от район „Западен“. Тя е на база на нова фитосанитарна оценка, както и проведено обществено обсъждане. Кметът на района Тони Стойчева, който бе избрана на вота от ПП-ДБ, заяви, че това решение е било трудно, но необходимо, предава Trafficnews.bg. „Имаше обществено обсъждане, на което дойдоха много жители на улицата. Обследването показа, че 90% от дърветата са с гъбични заболявания, увредени корени и няколко са в добро състояние. Тези дърветата са засаждани 60-70-те години и с в края на жизнени си цикъл. Хората се съгласиха, че е по-добре сега да се вземат мерки, отколкото да се стигне до инцидент, или да изпаднем като в ситуацията с бул. „Хаджи Димитър“, заяви Стойчева пред TrafficNews.bg. Тя даде пример, че след ремонта голяма част от дърветата там са с увредени корени и се започнали да изсъхват.

По план ремонтът на ул. „Генерал Колев“ трябва да приключи до края на годината. Изпълнител е „Парсек груп“, а финансиране е осигурено от държавния бюджет по Приложение 3. В дейностите е заложено премахване на паважа, ново пътно легло и асфалтова настилка, подземни комуникации, паркоместа и тротоари.

Още: Започна сеч на дървета заради ремонта на "Опълченска", МВР пази работата (ВИДЕО)

Припомняме, че през 2022 година Тони Стойчева бе един от основните двигатели зад серия от протести срещу решението за строителство върху зелен терен в най-големия парк в града – този до Гребната база. Статутът му се промени, след като Общинският съвет прие нов устройствен план и даде възможност на частен инвеститор да строи три и четириетажни жилищни кооперации.

Още: Обновяват още две големи улици в Пловдив

„Новият общ устройствен план дава право там да се застроят 65 000 кв. м разгъната застроена площ. Това автоматично означава, че този парк ще бъде бетониран, а гората ще бъде изсечена. Ще се борим да запазим парка. Настояваме общината да върне предназначението на имота и той да остане парк. Както и имотът да бъде отчужден”, каза тогава пред Нова телевизия Тони Стойчева.