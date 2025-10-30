Високо ценен и уважаван: Осигуриха невероятно посрещане на Карлос Насар в Бахрейн

Звездата на българските щанги Карлос Насар получи невероятно посрещане в Бахрейн по време на посещението си в страната за Азиатските младежки игри. Той се включи в надпреварата по покана на президента на Световната федерация по вдигане на тежести Мохамед Джалод, а организаторите на шампионата го удостоиха с голяма чест и внимание, като се видя, че българският щангист е изключително уважаван и идол за много щангисти по света.

Карлос Насар специален гост на Азиатските младежки игри

"Радвам се, че съм част от Азиатските младежки игри, в които участват 67 държави. Видях доста млади спортисти с хъс и воля, готови да се доказват пред света както бях и аз преди не много години. Благодаря на организаторите за поканата и невероятното посрещане, както и за усилията, които влагат, за да превърнат тези игри в празник на младостта и спорта", написа Карлос Насар в Instagram, публикувайки и кадри от посещението си.

В компанията на Насар е и неговият агент Николай Жейнов, който води и преговорите с Българската федерация по вдигане на тежести за договор между двете страни. Иначе не е тайна, че Карлос е ухажван от редица азиатски държави, включително и Бахрейн, които проявиха интерес към него още покрай Световното първенство през 2024-та, когато навсякъде по улиците бе ликът на Насар.

А в Бахрейн Насар имаше възможността да участва в награждаването и да награди призьорите в някои категории на Азиатските игри.

ОЩЕ: Легенда на родните щанги: Бомбардират Карлос Насар с колосални оферти, дано остане да се състезава за България