Силно земетресение разлюля американския щат Аляска

Земетресение с магнитуд 5,7 разтърси американския щат Аляска, съобщи Германският изследователски център за геонауки, цитиран от Ройтерс. Епицентърът на земния трус е бил на дълбочина 10 километра. Засега няма данни за пострадали хора и нанесени материални щети.

Националният център за предупреждение за цунами (NOAA) съобщава, че към момента няма опасност от цунами.

