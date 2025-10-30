Сирски директно каза, че Путин си фантазира обкръжени украински войници в Покровск и Купянск (ВИДЕО)

Руските нашественици се опитват да натрупат и укрепят позициите си в градската зона на Покровск. В същото време няма "блокада" на града от руските окупатори. Същото важи за Купянск, обяви главнокомандващият на украинските въоръжени сили ген. Олександър Сирски на 30 октомври. "Ситуацията е сложна, но твърденията на руската пропаганда за предполагаемата "блокада" на украинските отбранителни сили в Покровск, както и в Купянск, са неверни. В същото време в Покровск вражеската пехота, избягвайки сражения, се струпва в градската зона и сменя местоположението си, така че основната цел е да бъдат идентифицирани и унищожени", подчерта Сирски в Telegram.

Русия дава достъп на журналисти до "обкръжените" войски, заговори за кратко прекратяване на огъня

Потвърждение чрез геолокализирани кадри, че руснаците са обкръжили украински части в двата града, все още няма. Самият диктатор Владимир Путин засили този наратив и предложи журналисти, включително „чуждестранни“, да бъдат пратени в Покровск и Купянск, за да се уверят колко го е закъсала украинската армия: Извън ядрени ракети: Путин с нова хватка да постигне своето в Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО).

Руското министерство на отбраната днес обяви, че е получило заповед от върховния главнокомандващ на Руската федерация да осигури "безпрепятствен достъп на чуждестранни журналисти, включително украински, които искат достъп до командването на украинските въоръжени сили, за да посетят районите, където украинските войски са обкръжени в Красноармейск, Димитров и Купянск". В съобщението си Москва използва старите съветски имена на Покровск (Красноармейск) и Мирноград (Димитров). Руското командване твърди, че е "готово да прекрати военните действия в тези райони за 5-6 часа, ако е необходимо, и да осигури безпрепятствен достъп и изход за групи от представители на чуждестранни медии, включително украински, при условие че бъдат дадени гаранции за сигурността както на журналистите, така и на руския военен персонал": Да пратим журналисти при обкръжените украинци: Путин се изпусна каква провокация подготвя.

Междувременно, към 11:00 часа днес, 7-ми въздушнодесантен корпус на Украйна съобщи за продължаващи операции в Покровск и Мирноград. Руските сили са проникнали в Покровск, но се опитват да укрепят позициите си. В Мирноград е отблъснат механизиран щурм, като според съобщенията на корпуса са унищожени 5 бронирани превозни средства, 2 камиона и 14 войници.

As of 11:00, Ukraine’s 7th Air Assault Corps reports ongoing operations in Pokrovsk and Myrnohrad. Russian forces infiltrated Pokrovsk but struggle to secure positions. In Myrnohrad, a mechanized assault was repelled, 5 armored vehicles, 2 trucks, and 14 troops were reportedly… pic.twitter.com/ZZvpDahrKt — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 30, 2025

Сирски се срещна с командири в района на Покровск и Мирноград: обещания и предупреждения

Сирски се срещна с командирите на армейски корпуси, военни части и подразделения, които задържат числено превъзхождащата вражеска инвазия в района на Покровск-Мирногоград, и изслуша доклади за текущата ситуация, нуждите към момента и нови предложения.

Той допълни, че се работи по задачи за "елиминиране на врага от групи на въздушнодесантните войски, щурмови полкове, сили за специални операции, Централните сили за специални операции на въоръжените сили, Службата за сигурност на Украйна, Националната гвардия, Националната полиция на Украйна и други".

Главнокомандващият на ВСУ увери, че се работи за укрепване на отбранителната устойчивост в посока Покровск. Той подчерта важността на висококачественото взаимодействие между подразделенията, осигуряването им с всичко необходимо и ясното и координирано изпълнение на възложените задачи.

"Всеки командир, независимо от нивото, трябва да гарантира висококачествено изпълнение на мисиите. Аз строго предупредих командирите срещу безотговорността. Ще предприема строги мерки за това, включително уволнение", подчерта Сърски. Той издаде и необходимите заповеди в тази връзка. В контекста на подобряването на логистиката генералът конкретно определи задачи за укрепване на защитата на маршрутите за снабдяване и евакуация. Бяха взети и редица други решения.

Снимка: Генерален щаб на украинската армия

"Всички решения се вземат своевременно. Те се основават на поддържането на разумно равновесие между целите и възможностите. Но основният приоритет е запазването на живота на нашите войници", каза Сирски.

Ситуацията в Добропиля

Освен това операцията на украинските сили в Добропиля, на север от Покровск (където руснаците направиха неуспешен пробив), продължава.

Главнокомандващият на украинските въоръжени сили отбеляза, че към днешна дата щурмовите части в определени райони са напреднали с още 200 до 550 метра. Общо 186,8 квадратни километра украинска територия са освободени по време на тази операция, а 246,8 квадратни километра са прочистени от руски саботажни и разузнавателни групи.

"Сдържаме врага с всички налични средства. Продължаваме да работим за общата цел", допълни Сирски.

