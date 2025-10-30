ЕС и НАТО работят по план, който ще отключи тежкото въоръжение в Европа при война с Русия

Европейската комисия, държавите членки на ЕС и НАТО подготвят логистични планове в случай на потенциална война с Русия в бъдеще, съобщава авторитетното британско издание Financial Times, позовавайки се на високопоставен служител. Информацията гласи, че се водят дискусии за това как да се координира съвместното използване на транспортни средства, способни да превозват тежко военно оборудване из континента по време на военни действия.

Няколко идеи

Източникът обяснява, че изпълнителната власт на ЕС, в сътрудничество с националните правителства и Алианса, работи по система, която ще позволи съвместното използване на камиони, вагони и фериботи, способни да транспортират танкове и тежка артилерия в цяла Европа.

В материала се добавя, че следващия месец Европейската комисия се очаква да представи нови предложения, насочени към модернизиране на транспортната инфраструктура и опростяване на митническите процедури в Европейския съюз.

Според източниците на изданието се обмисля и идеята за създаване на специален "флот" от камиони и вагони на ЕС, въпреки че такъв план може да срещне трудности поради бюджетни ограничения.

Засега проектът, наречен "Фонд за солидарност", е в начален етап и може да претърпи значителни промени в хода на дискусиите.

Европейската комисия вече обяви, че страните членки на ЕС имат пет години, за да се подготвят за война с Руската федерация. "До 2030 г. Европа се нуждае от достатъчно силна европейска отбранителна позиция, за да възпира по убедителен начин своите противници, както и да отговори на всякакви агресии", се казва в цитиран от Politico нов проект на военен план, който вече е бил обсъден от министрите на отбраната: ЕС с официален план: Имаме 5 години да се подготвим за война с Русия.