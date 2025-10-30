Якоб Ингебригтсен се прицели в 3 световни рекорда през 2026-а

"Бегачите" е спортна рубрика на Actualno.com с автор Стефан Йорданов, посветена на най-интересните събития от света на бягането.

Норвежката звезда в леката атлетика Якоб Ингебригтсен се прицели в подобряването на три световни рекорда през 2026 година. Ингебригтсен, който пропусна почти целия летен сезон и се представи слабо на Световното първенство в Токио през септември, вече се настройва за нови висоти в кариерата си, като е твърдо решен да счупи световните рекорди на 1500 метра, на 1 миля и на 5000 метра, и то в рамките на една календарна година.

"Надявам се да счупя световните рекорди на 1500 метра, 1 миля и 5000 метра. Ако успея да го направя, ще бъда щастлив. Ще трябва да подбера няколко състезания и дати, където ще имам най-големи шансове за добри опити", заяви Ингебригтсен пред норвежкото издание VG относно плановете си за сезон 2026. Якоб отсъства дълго заради контузия в ахилесите, като не е ясно дали травмата окончателно е преодоляна.

Припомняме, че на Световното в Токио Якоб се състезава за пръв път от зимния сезон насам, като отпадна в сериите на 1500 метра, а на 5000 метра успя да се класира за финала, но завърши едва 10-ти - извън битката за световната титла, която отиде при Кол Хокър. Иначе Ингебригтсен действително е атлетът, който има най-сериозни шансове да подобри световните рекорди в бяганията от 1500 м до 5000 м - поне на база личните резултати на водещите атлети.

Ето и къде се намира Ингебригтсен спрямо световните рекорди, в които се е прицелил:

1500 м

Световен рекорд – 3:26.00 (Хишам Ел Гаруж)

Личен рекорд на Ингебригтсен - 3:26.73

1 миля

Световен рекорд – 3:43.13 (Хишам Ел Гаруж)

Личен рекорд на Ингебригтсен - 3:43.73

5000 метра

Световен рекорд – 12:35.36 (Джошуа Чептегей)

Личен рекорд на Ингебригтсен - 12:48.45

Сред възможните състезания за атака на световните рекорди са тези в Монако, Париж, Вроцлав и Осло, като се има предвид, че той се е представял добре на тези състезания в миналото. Иначе по-рано Якоб бе заявил, че иска да има 10 световни рекорда в кариерата си. Към момента има 3: 2000 м (4:43.13); 3000 м (7:17.55) и две мили (7:54.10). За да стигне до 10, той ще трябва да подобри световните рекорди на 1500 м, миля, 3000 м стипълчейз, 5000 м, 10 000 м, полумаратон и маратон.

Автор: Стефан Йорданов

