Стояна Георгиева: Политическо престъпление е, че Борисов даде на Пеевски парите на данъкоплатците (ВИДЕО)

Политическо престъпление е, че Бойко Борисов даде на голямото “Д“, на Делян Пеевски, парите на данъкоплатците. Това каза в предаването Студио Actualno журналистката Стояна Георгиева, създател и главен редактор на сайта Медиапул: “Голямото “Д“ командва парите на данъкоплатците и за мен това е най-голямото политическо престъпление, или как да го нарека всъщност, на Бойко Борисов и на ГЕРБ – че му дават да прави това. Защото Пеевски си набавя структури и подкрепа, печели избори и ще продължи да печели с парите на всички данъкоплатци. Чрез Министерството на финансите, разпределя ги на негови общини, който кмет мине към него или по друг начин.

Купуването на гласове по ромските махали за по 50 лв. е върхът на айсберга. Там са джобните пари. Истинските пари са милионите и милиардите, които са за регионални инвестиции, по общински проекти и всякакви.

Свой човек на кранчето в Плевен

Между другото, заради водната криза в Плевен, нали там направиха някаква пак безсмислена структура, воден борд ли, някакво...

Но междувременно заместник-кмета на Плевен по инвестициите, човекът, който въобще не беше предвидил пари в бюджета на тази община и на областта да се инвестират във ВиК, беше планирал само 1 милион лева (при планирани инвестиционни проекти за общината от 50 млилиона лева, бел. ред.).

И който, имаше описано по какви признаци е близък на Пеевски, той стана шеф на местното ВиК (временен засега, до провеждането на конкурс, бел. ред.).

И съответно Пеевски изпрати хора, той каза, че иска там тоя воден борд, в тая група, която решава. Там ще бъдат наляти много пари. Вече гласува парламентът гласува едни, ще има и още, най-вероятно и някакви европари ще бъдат търсени.

Брутално: Следвай парите

Така че виждате как правилото “следвай парите“ някак си е доста валидно. Прекалено брутално валидно в тази ситуация.“

Най-вероятно ако има някакви предсрочни парламентарни избори, те ще бъдат с президентските, смята Стояна Георгиева.

За за бъдат напролет, работата трябва да се разбута сега, да тръгнат процедурите по мандатите. Според нея зависи докъде ще стигне натискът на Пеевски върху ГЕРБ.

Тя вижда начин Бойко Борисов да се измъкне от зависимостта от Пеевски, ако ГЕРБ реши да играе заедно с евентуален политически проект на президента Румен Радев.

Не е сигурно, че постът председател на Народното събрание ще бъде ротационен, защото е на потенциален служебен премиер, каза Стояна Георгиева.

