Извънредно положение в Русия след взрив на голям склад с ракети и снаряди: Украински дронове с нов удар (ВИДЕО)

Пореден голям склад за оръжие в Русия стана жертва на атака с дронове. Ударът е толкова успешен, че се наложи да бъде обявено извънредно положение и да бъдат евакуирани хора - това става ясно от официално съобщение в Телеграм на губернатора на областта Сергей Ситников. Ударено е поделение 55486, където е арсенал 100 на руските ракетни войски - там се съхраняват артилерийски снаряди, ракети, мини, бомби и др.

Заради атаката се е наложило да бъдат евакуриани поне 30 души, като е предвидено на мястото на евакуация да бъдат настанени 1200 души. За евакуираните били осигурени вода и храна. Става въпрос за област Нея, уточнява губернаторът.

При положение, че самият Ситников казва, че има евакуация, е доста интересно, че той твърди, че предизвиканият от дроновете пожар бил "бързо потушен". Обаче на мястото на пожара работели аварийните служби и обследвали, районът е затворен и достъпът е ограничен с помощта на местната милиция. На пожарната и спасителната служба е възложено бързо да изолира прозорците на болница "Нейски", тъй като те са изпочупени от взривна вълна. Работата вече е започнала и се очаква да приключи преди падането на нощта. Има повреди на прозорци и в частни жилища.

