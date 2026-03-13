БСП държи ключа за властта в следващото НС: Станишев за бъдещето на левицата

Бившият министър-председател и бивш лидер на БСП Сергей Станишев вярва, че въпреки предизборната какафония, трябва да има глас на разума. БСП е партия, която е институционална, предвидима и винаги се е променяла в слабостите и грешките си. БСП ще води самостоятелна политика и това е най-важното. БСП трябва да получи шанс и присъствието на партията в следващото Народното събрание ще бъде ключово за формиране на почтено и стабилно управление, коментира Станишев в студиото на БНТ. Още: Всички разбираме, че БСП е в смъртна заплаха

Ще влезе ли БСП в следващото Народно събрание?

Снимка: БГНЕС

Той посочи, че БСП може да бъде както в управление, така и в опозиция.

Сергей Станишев е на мнение, че БСП ще влезе в следващото Народно събрание с аргумент, че "без ляво" не може. "Партия БСП винаги е била партия на диалога. Не е добре за България и за Народното събрание да остане без левица и без БСП", добави той.

Станишев коментира и работата на служебното правителство на Андрей Гюров. Служебният кабинет има всички правомощия на редовното правителство, но това, което трябва да се направи е да се вземат мерки за горивата и мерки срещу непоскъпването на цените, призова бившият премиер.

Той настоя още България да бъде изключително активна на европейския терен, да търси партньори, да е близка с Гърция и Румъния и да търси общи инициативи.

