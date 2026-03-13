Скалата поздрави украински военни (ВИДЕО)

Известният холивудски актьор и бивша звезда на кеча от близкото минало Дуейн "Скалата" Джонсън поздрави войниците от 425-ти полк на украинските въоръжени сили, съобщава УНИАН. На страницата на полка във Facebook беше публикувано видео. Във видеото филмовата звезда подкрепи украинските защитници и се обърна към командира на поделението Юрий "Скалата" Гаркавий. Актьорът отбеляза, че е чул, че командирът е негов почитател и изрази подкрепата си.

"От една "Скала" към друга"

🥹 Dwayne "The Rock" Johnson recorded a message for the Ukrainian commander with the call sign "Rock," who leads the 425th Assault Regiment. pic.twitter.com/phUzLZ3MBg — NEXTA (@nexta_tv) March 13, 2026

"От една "Скала" към друга", обърна се Джонсън. Той благодари на украинския командир и подкрепи защитниците.

"Знам също, че водиш войниците си и ти изпращам сила и подкрепа. Съжалявам, че това те сполетя, но ти си роден за това. Роден си да водиш, защото името ти е Скалата", добави актьорът.

Той отбеляза също, че един ден би искал да тренира с украинския командир в неговата фитнес зала.

"Оценявам те. И предай на всички момчета най-добри пожелания. Бъдете силни.", завършва Джонсън.

Известният автор Стивън Кинг отправи трогателно обръщение към украинците по случай годишнината от войната в Украйна, призовавайки ги да останат силни. Той беше една от първите фигури, които публично осъдиха руската агресия през 2022 г.

Британският актьор и двукратен номиниран за "Оскар" Иън Маккелън, известен с ролите си във "Властелинът на пръстените" и "Х-Мен", прочете стихотворение от украински войник на име Артур Дрон.