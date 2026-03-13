Иран порази финансовото сърце на Дубай (ВИДЕО)

Ирански дрон е ударил Международния финансов център в Дубай (DIFC), съобщава Nour News. Видеокадри показват стълб черен дим, издигащ се над града след атаката. Има данни и за атака близо до плажа Джумейра.

DFIC е водещият финансов център в региона на Близкия изток, Африка и Южна Азия. Създаден е през 2004 година и функционира като независима свободна зона със собствена правна система и регулаторна рамка. Идеята и целта на центъра е да свързва пазарите в региона с най-големите световни борси чрез съответната инфраструктура и подкрепяща екосистема.

Правната система, която действа в центъра, е базирана на англо-саксонската правна система, при която водещи в практиката са прецедентите - т.е. урегулирането на даден проблем се прави обичайно на база решението на подобен случай/случаи в миналото.

ЗАГЛАВНА СНИМКА: Архив