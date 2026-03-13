САТЕЛИТНИ СНИМКИ показват щетите във военни бази на САЩ и Запада, нанесени от ирански ракети и дронове

Макар че сателитната услуга Planet Lab нарочно забави с до 3-4 денонощия публикуването на сателитни снимки за потенциални щети след ирански въздушни атаки, такива все пак се появяват. И те показват очевидното - Иран не е беззъб и нанася болезнени щети, въпреки че САЩ и Израел го сриват със своите бомбардировки.
Нови снимки показват пораженията след ирански въздушни удари в две големи бази. Първата - "Али Ал Салем" в Кувейт. Базата е основен център на водената от САЩ коалиция, в която се намират американски, кувейтски и италиански военни самолети. Там са поразени хангари, а и щети е понесъл изтребител, вероятно Eurofighter Typhoon. На пистата на базата се вижда изтекла течност, може би гориво, което предполага взрив или удари от шрапнели по машината.
Турският информационен проект Clash Report съобщава на база свой източник, че Кувейтските военновъздушни сили за изгубили досега общо 3 изтребителя Eurofighter, като има други самолети, понесли по-леки щети.
🛰️ Satellite imagery shared by OSINT accounts shows significant strike damage at Ali Al-Salem Air Base in Kuwait following Iranian missile and drone attacks.— Clash Report (@clashreport) March 12, 2026
Images appear to show damaged hangars, collapsed structures, and a fighter jet—likely a Eurofighter Typhoon—leaking fluid… pic.twitter.com/BgsoFP69C5
Втората база, където се виждат щети, е "Ал Дафра", в Абу Даби. Тя е основен военен обект на САЩ и ОАЕ. Там щети е понесъл хангар, частично срутен е покривът му, виждат се отломки. Хангарът преди това е помещавал радарни самолети GlobalEye AEW&C (с тях се осигурява ранно предупреждение и данни "зад хоризонта" за изтребители и бомбардировачи) и транспортни самолети CN-235. Допълнителни щети са докладвани в близост до складове за американски дронове - MQ-9 Reaper (най-големият и скъп дрон в света, но предимно удобен и използван за издирвателни и полицейски операции, като е по-лесна цел във военна обстановка) и MQ-4C Triton.
🛰️ Satellite imagery shared by OSINT account @EGYOSINT shows recent damage at Al Dhafra Air Base in Abu Dhabi, a major UAE–U.S. military facility.— Clash Report (@clashreport) March 12, 2026
Satellite images show a UAE Air Force hangar at Al Dhafra Air Base with a partially collapsed roof and debris, indicating recent… pic.twitter.com/VB7gaLtuX7
