Лайфстайл:

САТЕЛИТНИ СНИМКИ показват щетите във военни бази на САЩ и Запада, нанесени от ирански ракети и дронове

13 март 2026, 7:29 часа 565 прочитания 0 коментара
САТЕЛИТНИ СНИМКИ показват щетите във военни бази на САЩ и Запада, нанесени от ирански ракети и дронове

Макар че сателитната услуга Planet Lab нарочно забави с до 3-4 денонощия публикуването на сателитни снимки за потенциални щети след ирански въздушни атаки, такива все пак се появяват. И те показват очевидното - Иран не е беззъб и нанася болезнени щети, въпреки че САЩ и Израел го сриват със своите бомбардировки.

Още: Иран порази и италианска военна база, докато Тръмп демагогства: Да не си тръгваме по-рано (ВИДЕО)

Нови снимки показват пораженията след ирански въздушни удари в две големи бази. Първата - "Али Ал Салем" в Кувейт. Базата е основен център на водената от САЩ коалиция, в която се намират американски, кувейтски и италиански военни самолети. Там са поразени хангари, а и щети е понесъл изтребител, вероятно Eurofighter Typhoon. На пистата на базата се вижда изтекла течност, може би гориво, което предполага взрив или удари от шрапнели по машината.

Турският информационен проект Clash Report съобщава на база свой източник, че Кувейтските военновъздушни сили за изгубили досега общо 3 изтребителя Eurofighter, като има други самолети, понесли по-леки щети.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Втората база, където се виждат щети, е "Ал Дафра", в Абу Даби. Тя е основен военен обект на САЩ и ОАЕ. Там щети е понесъл хангар, частично срутен е покривът му, виждат се отломки. Хангарът преди това е помещавал радарни самолети GlobalEye AEW&C (с тях се осигурява ранно предупреждение и данни "зад хоризонта" за изтребители и бомбардировачи) и транспортни самолети CN-235. Допълнителни щети са докладвани в близост до складове за американски дронове - MQ-9 Reaper (най-големият и скъп дрон в света, но предимно удобен и използван за издирвателни и полицейски операции, като е по-лесна цел във военна обстановка) и MQ-4C Triton.

Още: Планът на Иран да победи САЩ и Израел: Подготвен месеци наред икономически хаос с ракети и дронове

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Кувейт ОАЕ Абу Даби ирански ракети американски военни бази ирански дронове война Иран
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес