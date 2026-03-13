Тръмп: Лидерът на Иран е жив, но ранен

Новият върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей, чийто баща, бившият върховен лидер, бе убит в първия ден на войната на САЩ и Израел срещу Иран, е жив, но "ранен". Това смята президентът на САЩ Доналд Тръмп, предаде Ройтерс. "Мисля, че вероятно е жив. Мисля, че е ранен, но смятам, че вероятно е жив в някаква форма, нали знаете", каза Тръмп в интервю за "Шоуто на Брайън Килмийд" по телевизия Fox news, като коментарите му бяха излъчени от телевизията късно снощи.

On Thursday, Donald Trump says he believes Iran's newly appointed supreme leader, Mojtaba Khamenei, is still alive 'in some form,' despite not having been seen in public since his appointment.https://t.co/gZLOPZsoSz — News Central TV (@NewsCentralTV) March 13, 2026

Хаменей не е бил виждан публично от иранците от избора му в неделя от Съвета на експертите за избор на нов върховен лидер на Иран, а първите му коментари бяха прочетени вчера от телевизионен водещ.

Ирански официален представител заяви в сряда, че новоназначеният върховен лидер е леко ранен, но продължава да работи, след като държавната телевизия го описа като пострадал във войната.

В първото си публично обръщение новият върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей обеща да държи Ормузкия проток затворен и призова съседните държави да закрият американските бази на тяхна територия, в противен случай Иран ще ги вземе на прицел.

САЩ и Израел започнаха атаките срещу Иран на 28 февруари. Иран отговори със свои удари срещу Израел и страните от Персийския залив, в които има американски бази. С наближаването на две седмици от началото на войната, която взе много жертви и разтърси финансовите пазари, лидерите на Иран, Израел и САЩ изразиха неподчинение и обещаха да продължат да се борят.