Вратарят на Реал Мадрид, който можеше да не проходи отново, а сега е един от най-великите в историята

"По следите на забравените" е спортна рубрика на Actualno.com, в която търсим историите и съдбите на спортисти, останали в сянката на времето.

Без съмнение това е едно от най-великите имена сферата. То няма нужда от припомняне. Няма човек, който да не го е чувал и да не знае какво величие е. Но в неговия живот има един забравен жанр. Ако не е забравен, има по-голяма вероятност да не сте знаели за него, отколкото да си го спомняте. Става въпрос за един от най-великите певци в историята – Хулио Иглесиас. А забравеният жанр от неговия живот е именно футболът, в частност – Реал Мадрид.

Хулио Иглесиас няма нужда от представяне

В музиката Хулио Иглесиас няма нужда от представяне – издал е 77 албума, продал е над 300 милиона копия и то на 14 езици. Така през 2013 г. той е обявен за най-продаваният латино изпълнител в историята. Песните му започват да набират популярност през 70-те и 80-те години на ХХ век, но преди това музиката дори не е била част от живота му.

Хулио Иглесиас е бил вратар на втория отбор на Реал Мадрид

Хулио Иглесиас е син на доктор Хулио Иглесиас-старши. Когато е трябвало да избере кариерен път, музиката изобщо не е била в полезрението му. Решението му се е свеждало до две опции – лекар като баща му или професионален футболист. Така, през 60-те години на ХХ век, Хулио Иглесиас започва да играе в Реал Мадрид. Позицията му е била тази на вратаря, и е пазел за втория отбор на „кралете“. Но още преди дори да се доближи до групата на представителния отбор, Хулио преживява ужасяващ инцидент.

Лекарите твърдят, че Хулио Иглесиас може да не проходи отново

Той претърпява много тежка автомобилна катастрофа. Тогава още на 20 години, Иглесиас губи контрол върху автомобила си, а последиците са много лоши. Той е парализиран и може да използва само ръцете си. Прогнозите на лекарите не са оптимистични – според тях Хулио може да не проходи отново. Той прекарва цели три години в болницата, като докато се възстановява, той се учи да свири на китара. И там някъде се ражда музикалната легенда.

Хулио Иглесиас избира музиката

След като се възстановява напълно, той заминава за Кеймбридж, където учи английски. След това се връща в Испания, където получава дипломата си по право. Но нито една от тези квалификации не предлага на Хулио достатъчно привлекателна професия. Неговата страст към музиката се е разпалила, а шанс за пробив в професионалния футбол вече няма. През 1968 г. печели първа награда на Международния песенен фестивал. След това подписва договор с „Discos Columbia“, дъщерна фирма на „Colюumbia Records“. И останалото е история.

Автор: Николай Илиев

ОЩЕ от "По следите на забравените": Да си зет на Гунди, но легенда на ЦСКА: Маестрото, който поведе България към световно сребро