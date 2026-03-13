"Баба Марта засега е ведра": Проф. Рачев каза колко още ще се задържи хубавото време

Времето е в нас и ние сме във времето. С тази мисъл на Апостола синоптикът на bTV проф. Георги Рачев започна прогнозата за времето през следващите дни. "До момента Баба Марта е тиха, спокойна, ведра. От вторник следобед ще настъпи малка промяна. Този циклон ще донесе малко по-хладно време в сравнение с това, което беше до сега. Месеца до този момент върви ужасно сух и май така ще се запази, но може да има и тук-там превалявания", каза той.

По думите му температурите през втората половина на месеца ще са нормални. "Следващите срядя, четвъртък и петък (18, 19 и 20 март) ще са по-студени. Но уикендът отново ще има затопляне. Времето остава скучно", каза проф. Рачев.

Времето днес

В петък времето ще бъде предимно слънчево. На места в равнинната част от страната ще е мъгливо или с ниска облачност, но в следобедните часове в повечето райони мъглите ще се разсеят, а облачността ще се разкъса.

Минималните температури ще бъдат между минус 3 и 2 градуса, в София – около минус 1 градус. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 13 и 18 градуса, по-ниски по Черноморието – между 8 и 12 градуса, в София – около 14 градуса.