25 000 евро глоба за всяка надписана умишлено сметка за ток: Да, но не точно

Не бързаме да налагаме максималната глоба от 25 000 евро за неправомерни действия на електроразпределителните дружества (ЕРП) при разглеждане на сметки за ток. Това заяви временно изпълняващият длъжността на председател на КЗП (Комисията за защита на потребителите) Александър Колячев. И си призна каква е причината - ако се налагат максимални глоби за едно нарушение, например за всяка сбъркана фактура, тогава ЕРП-та щели да компенсират с цената на тока. Нали не си мислите, че накрая няма потребителите пак да платят, посочи Колячев.

Вчера КЗП обясни, че при формални отговори от ЕРП-тата по жалби за сметки за ток максималната глоба е 25 000 евро за всеки формален отговор, защото това е нелоялна търговска практика. Обаче такива глоби могат да се обжалват и често падат в съда - де факто Колячев го призна и в новото си интервю, като говори, че от КЗП гледали в поне три направления, преди да тръгнат да налагат да налагат максимална санкция.

Същевременно пред bTV Александър Колячев обясни какво означава формално разглежда на жалби за сметки на ток. Не се проверява дали дадена фактура е сбъркана умишлено, например заради неработещ софтуер или заради умишлена манипулация на ниво софтуер - това означава формална проверка. Не е истинска проверка потребителят да плати да дойдат от ЕРП-то да засекат пак електромер, продължи Колячев, обаче не можа да каже къде и какво се е объркало в структурата на проверки. Но увери как КЗП щяла следващата седмица да даде "препоръки", на което водещият на блока Богомил Грозев го контрира, че хората искали справедливо отчитане, а не поредните държавни институции да сядат да си говорят на масата.

Проверките на електроснабдителните дружества най-често са се ограничавали до формално сравнение между фактурираните количества ток и данните, предоставени от мрежовия оператор, както и до проверка на приложените ценови тарифи, според казаното от КЗП на 12 март. И още: на сайтовете на доставчиците липсвала ясна, достъпна и систематизирана информация как се подават и разглеждат жалбите. Трябвало да се систематизират и видовете потребителски оплаквания – дали е сигнал, рекламация, искане за проверка на фактурирано количество, искане за проверка на измервателен уред или оплакване относно качеството на доставяната електроенергия.

