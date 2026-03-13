Войната в Украйна:

Великобритания вижда "дългата ръка" на Путин зад тактиките на Иран

13 март 2026, 7:39 часа 444 прочитания 1 коментар
"Дългата ръка" на Владимир Путин може да стои зад някои от тактиките на Иран в конфликта в Близкия изток. Това заяви британският министър на отбраната Джон Хийли, цитиран от британските медии, предаде "Ройтерс". Началникът на съвместните операции на Обединеното кралство - генерал-лейтенант Ник Пери, заяви пред министъра на отбраната, че "определено" има признаци за връзка между Русия и Иран, включително използването на дронове от Иран, "както са научили от руснаците". Още: САТЕЛИТНИ СНИМКИ показват щетите във военни бази на САЩ и Запада, нанесени от ирански ракети и дронове

Попитан за други примери за подобни връзки Хийли отвърна: "В момента участваме в анализа на дрона, който удари хангара в Акротири, за евентуални доказателства за руски или други чуждестранни компоненти и части".

Кой стои зад иранските атаки?

"Ще ви информираме и ще публикуваме по подходящ начин всички открития, когато ги получим, но мисля, че никой няма да се изненада, че дългата ръка на Путин стои зад някои от иранските тактики, потенциално и зад някои от техните възможности, не на последно място, защото един световен лидер, който се възползва от високите цени на петрола в момента, е Путин", коментира той.

"Това му помага с нови средства за бруталната му война в Украйна", посочва Хийли. 

Бригаден генерал Гай Фоден заяви в сряда, че Обединеното кралство е извършило въздушни бойни патрули над Йордания и Обединените арабски емирства, както и "редица бойни полети" над Катар.

Самолети на Кралските военновъздушни сили продължават да летят и в защита на Кипър, заедно с европейски съюзници в региона.

Бази в Ербил и Багдад, Ирак, бяха ударени "няколко пъти" в сряда вечерта и британски персонал е в Ербил, помагайки за защитата на тази база, добави той.

"Снощи те свалиха два безпилотни летателни апарата, излитащи от лагера, но редица безпилотници са го поразили", посочи той и допълни, че нма британски жертви",а САЩ са понесли "някои" жертви през нощта, но "нищо твърде сериозно".

