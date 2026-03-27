Ядрен експерт: Ето какво да направите вкъщи, ако има ядрена атака

На фона на няколкото конфликта, разгръщащи се по света в момента, опасността от ядрена война между държави, притежаващи атомно оръжие, изглежда все по-реална, пише Mirror.

Конфликти има между САЩ, Израел и Иран, Русия и Украйна, както и между Израел и "Хамас", наред с няколко други активни военни действия в други части на света.

На фона на геополитическо напрежение, тази епоха на световна турбуленция се оказва дълбоко тревожна, особено когато се имат предвид атомните арсенали, притежавани от някои от тези държави.

В момента 9 държави притежават ядрени оръжия - Русия, САЩ, Великобритания, Китай, Франция, Индия, Пакистан, Северна Корея и Израел.

В исторически план атомните оръжия са причинили разрушения с огромни размери.

Имайки предвид растящото напрежение, е добре хората по света да са подготвени, в случай, че най-лошият сценарий се сбъдне.

Министърът на отбраната на Обединеното кралство Джон Хийли настоя, че няма оценка, че Техеран може да атакува Великобритания, но отказа да изключи, че страната има капацитет да го направи.

Запитан многократно по Sky News дали Иран може да достигне Лондон с ракетни удари, той отговори: "Нямаме оценка на иранските планове за удари по Лондон".

Какво да правим при ядрена атака

Въпреки това, Катрин Хигли, професор по ядрени науки в Държавния университет на Орегон, разкри двете ключови неща, които хората трябва да направят незабавно след ядрена атака.

В разговор с Forbes професор Хигли очерта ключовите места, на които трябва да се обърне внимание - системите за циркулация на въздуха, входовете и прозорците.

"Оцелелите трябва да изключат вентилационните системи и да запечатат вратите и прозорците, докато облакът от радиоактивни отпадъци премине, да стоят далеч от покриви и външни стени, където се утаяват радиоактивните отпадъци, а тези, които са били навън по време на експлозията, трябва да свалят замърсените външни дрехи и да измият откритите си части на тялото", заяви Хигли.

Катастрофалното въздействие на ядрено оръжие би зависело изцяло от мощността и мястото на детонацията. Когато ядрена бойна глава експлодира, избухва с ослепителна светлина. Образува се огромно огнено кълбо, освобождава се невъобразимо количество енергия и следва опустошителна ударна вълна.

Възоснова на насоките на Центровете за контрол и превенция на заболяванията се препоръчва хората в близост до ядрена експлозия да се предпазят като гледат настрани и да покрият очите си, да паднат на земята с лице надолу и с ръце, пъхнати под тялото, и когато е възможно, да покрият устата и носа си с парче плат.

"Най-доброто нещо, което оцелелите могат да направят, е да влязат на закрито и да останат на закрито", обясни професорът.

Академикът смята, че намирането на защита от опасните радиоактивни частици е жизненоважно.

Всяка структура се счита за по-безопасна от това да останеш на открито по време на ядрена атака. За най-ефективни убежища се смятат многоетажните тухлени или бетонни конструкции с минимално количество прозорци или подземните пространства.

Ефектите от ядрената експлозия намаляват бързо с разстоянието от епицентъра.

Професорът обясни, че преместването на хора от замърсените зони е оптимално "най-доброто решение", подчертавайки решаващата необходимост "да се избягва радиоактивно замърсяване и да не се консумира замърсена храна".

Друго изненадващо предупреждение засяга един козметичен продукт - балсамите.

Здравните власти съветват да не се използват балсами при къпане или почистване след ядрена детонация, тъй като вместо ефективно да премахват радиоактивните частици, балсамите всъщност биха ги свързали с косата и биха направили обилното изплакване значително по-трудно.

Това са ключовите мерки, чрез които преживелите взривовете биха увеличили максимално шансовете си за по-дълго оцеляване.