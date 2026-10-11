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Ядрени учения на НАТО: В Италия очакват обяснения (ВИДЕО)

11 октомври 2026, 15:41 часа 370 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty images
Ядрени учения на НАТО: В Италия очакват обяснения (ВИДЕО)

На 13 октомври, вторник в Италия ще започнат мащабните ядрени учения на НАТО „Steadfast Noon“. Военните ще отработват сценарии, включващи използването на ядрени оръжия. Самолети от 17 страни-членки на НАТО ще излетят в небето, включително реактивни изтребители, способни да извършват ядрени мисии. В ученията няма да се използват реални ядрени бойни глави. Въпреки това те предизвикаха въпроси в Италия.

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Анджело Бонели, член на парламента от опозиционната коалиция „Зелени и Ляв алианс“, научи подробности за маневрите от технически авиационни документи и изиска обяснения от министъра на отбраната. Неговото искане е да се разбере защо парламентът не е бил информиран за ученията, каква роля ще играят дроновете, къде ще се проведат дейности с реален огън и колко безопасни ще бъдат полетите над жилищни райони.

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Военни учения НАТО Италия ядрени учения Steadfast Noon
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
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