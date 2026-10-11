Ядрени учения на НАТО: В Италия очакват обяснения (ВИДЕО)

На 13 октомври, вторник в Италия ще започнат мащабните ядрени учения на НАТО „Steadfast Noon“. Военните ще отработват сценарии, включващи използването на ядрени оръжия. Самолети от 17 страни-членки на НАТО ще излетят в небето, включително реактивни изтребители, способни да извършват ядрени мисии. В ученията няма да се използват реални ядрени бойни глави. Въпреки това те предизвикаха въпроси в Италия.
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🫡 A nuclear strike over Italy? On Tuesday, October 13, NATO's large-scale Steadfast Noon nuclear exercises will begin in Italy. The military will rehearse scenarios involving the use of nuclear weapons. Aircraft from 17 NATO countries will take to the skies, including jets capable of carrying out nuclear missions. No actual nuclear warheads will be used. However, the exercises have raised questions in Italy. Angelo Bonelli, a member of parliament from the opposition Greens and Left Alliance, learned details of the drills from technical aviation documents and demanded explanations from the defense minister. He wants to know why parliament was not informed about the exercises, what role drones will play, where live-fire activities will take place, and how safe flights over residential areas will be.— NEXTA (@nexta_tv) October 11, 2026
Подобности
Анджело Бонели, член на парламента от опозиционната коалиция „Зелени и Ляв алианс“, научи подробности за маневрите от технически авиационни документи и изиска обяснения от министъра на отбраната. Неговото искане е да се разбере защо парламентът не е бил информиран за ученията, каква роля ще играят дроновете, къде ще се проведат дейности с реален огън и колко безопасни ще бъдат полетите над жилищни райони.
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