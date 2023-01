Жертва на изнасилване записа тайно самопризнанието на насилника си (АУДИО)

Момичето решава да публикува записа, за да докаже на всички, че насилниците в повечето случаи имат тежък манипулативен характер, с който "приспиват" жервата си, но и залъгват всички останали за същността на поведението им. Изнасилването се е случило през 2018 г., когато Ели Уилсън е студентка по политология в университета в Глазгоу, а нейният насилник учи медицина.

"В първите часове на новата 2018 г. бях изнасилена, докато лежах в безсъзнание, от човек, на когото имах огромно доверие. След това започна поредица от издевателства в продължение на години. Приятелите му и роднините му знаеха това, но всеки ми казваше, че никой няма да ми повярва. Обаче сгрешиха. Той (Макфларън) посрещна новата 2023 г. зад решетките", казва Уилсън. Според местни медии Даниел Макфларън е получил присъда по две обвинения за сексуално насилие и ще лежи в затвора пет години.

"- Не разбираш ли колко ми става зле, когато казваш, че не си ме изнасилил, когато всъщност го направи.

- Ели, нали вече говорихме, че... хората, които трябва да ми вярват, ми вярват.

- Но те вярват в лъжа.

- Един ден ще им кажа истината, но няма да е днес.

- Ще им кажеш ли истината за това, което направи с мен?

- Може би.

- Ти как се чувстваш след случилото се?

- Чувствам се добре, като знам, че не съм в затвора."

Това гласи записът на Ели Уилсън, който става повод за разследване и последвала присъда за насилника.

Ellie Wilson secretly recorded her rapist's confession, then decided to release it to show how "manipulative" abusers can be.



She spoke to #TheNine's reporter @imhopewebb.https://t.co/G8tcwvhwGB pic.twitter.com/W83xAWBp7v