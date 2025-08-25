Войната в Украйна:

Символът на колониалната епоха: Историческият мост в Мианмар е разрушен (СНИМКА)

25 август 2025, 15:28 часа 309 прочитания 0 коментара
Символът на колониалната епоха: Историческият мост в Мианмар е разрушен (СНИМКА)

Мост от колониалната епоха в Мианмар, който някога е бил най-високият железопътен мост в света, е разрушен по време на боевете в дългогодишния конфликт, предаде британското издание "Гардиън".  

Гражданска война разтърсва Мианмар, откакто преврат през 2021 г. свали цивилното правителство, като военните се борят с безброй продемократични партизански групировки и етнически въоръжени организации.

Представители на управляващата военна хунта и въоръжените групировки, противопоставили се на преврата, се обвиняват взаимно за разрушаването на забележителния мост Гьоктейк в неделя. 

Във видео изявление говорителят на хунтата Зау Мин Тун заяви, че бунтовнически фракции, включително Армията за национално освобождение Та'анг (TNLA) и групите на Народните отбранителни сили, са „бомбардирали и разрушили“ моста. В отделно изявление на хунтата се казва, че мостът е бил „взривен с мини“. ОЩЕ: След 4 години: Приятелят на Путин, завзел властта в Мианмар, отмени военното положение

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Мост Мианмар колонии хунта информация 2025
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес