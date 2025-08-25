Символът на колониалната епоха: Историческият мост в Мианмар е разрушен (СНИМКА)

Мост от колониалната епоха в Мианмар, който някога е бил най-високият железопътен мост в света, е разрушен по време на боевете в дългогодишния конфликт, предаде британското издание "Гардиън".

Гражданска война разтърсва Мианмар, откакто преврат през 2021 г. свали цивилното правителство, като военните се борят с безброй продемократични партизански групировки и етнически въоръжени организации.

Представители на управляващата военна хунта и въоръжените групировки, противопоставили се на преврата, се обвиняват взаимно за разрушаването на забележителния мост Гьоктейк в неделя.

The 125 year old British colonial-era Railway Bridge- Gokteik Viaduct connecting Mandalay to northern Shan, was damaged in the ongoing clashes between the Myanmar Army & TNLA militants. pic.twitter.com/SGzfA7cJuG — Subcontinental Defender 🛃 (@Anti_Separatist) August 25, 2025

Във видео изявление говорителят на хунтата Зау Мин Тун заяви, че бунтовнически фракции, включително Армията за национално освобождение Та'анг (TNLA) и групите на Народните отбранителни сили, са „бомбардирали и разрушили“ моста. В отделно изявление на хунтата се казва, че мостът е бил „взривен с мини“. ОЩЕ: След 4 години: Приятелят на Путин, завзел властта в Мианмар, отмени военното положение