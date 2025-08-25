Войната в Украйна:

Недооценен от Арне Слот бек заминава за италианското първенство

25 август 2025, 15:43 часа 181 прочитания 0 коментара
Италианският футболен клуб Рома се е прицелил в левия бек на английския Ливърпул - Константинос Цимикас, съобщава Gazzetta dello Sport. "Вълците" най-вероятно ще загубят бранителя си Анхелиньо, който по-рано през лятото бе близо до Ал-Хилал.

Италианците разполагат и с Анас Салах-Едине на тази позиция, но според информацията на Gazzetta dello Sport той ще бъде преотстъпен. Рома иска да го замени с Цимикас, който също трябва да пристигне в Рим като преотстъпен с опция за откупуване на правата.

Цимикас изигра девет мача във Висшата лига през миналия сезон и през този все още няма официални минути. Той се конкурира за място на терена с новопривлечения Милош Керкез и ветерана Анди Робъртсън.

Цимикас, национал на Гърция с 41 мача зад гърба си, е оценяван между 15 и 20 милиона евро.

Ростислав Димитров
