Папата обясни как да преминем през "тясната врата"

Преди да прочете „Ангел Господен“ - папа Лъв XIV размишлява върху евангелското четиво и как всички ние сме призвани да преминем през „тясната врата“, живеейки живот на автентична вяра на думи и дела, предаде информационния канал на Ватикана - Vatican News.

По време на обръщението си „Ангел Господен“, папа Лъв XIV размишлява върху образа на „тясната врата“ в Евангелието, който Исус използва като начин да отговори на някой, който пита дали само малцина души ще бъдат спасени.

„Стремете се да влезете през тясната врата, защото ви казвам, че мнозина ще се опитат да влязат, но няма да могат", каза главата на Римокатолическата църква. ОЩЕ: Първите 100 дни на папа Лъв XIV: Бягане от полемики и сравнения с Франциск