Моторист и лека кола се сблъскаха в Стара Загора

Катастрофа между моторист и лек автомобил затруднява движението по булевард "Христо Ботев" в Стара Загора. Едното платно е затворено за движение и в момента се извършва оглед на местопроизшествието. Това съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР - Стара Загора, цитирани от БТА.

Сигналът за пътнотранспортното произшествие между моторист и лек автомобил е подаден в 12:45 ч. днес. Мотористът е откаран в болница за преглед. Движението ще бъде възстановено след приключване на огледа, уточняват от полицията.

Преди дни жена пострада при произшествие на пешеходна пътека на друга централна улица в Стара Загора.