Администрацията на Тръмп за Русия: Лесно е да започнеш война, но е трудно да я спреш

Специалният пратеник на САЩ за Украйна Кийт Келог отбеляза, че администрацията на американския президент Доналд Тръмп е решена да сложи край на убийствата и войната на Русия срещу Украйна. В същото време офисът на републиканеца признава, че да се сложи край на войната, е по-трудна задача, отколкото да се започне такава. Думите на Келог бяха цитирани от украинските медии, след като той даде брифинг в Киев. Там получи от украинския президент Володимир Зеленски Орден за заслуги, I степен.

Още: Зеленски награди с ордени специалния пратеник на Тръмп Кийт Келог и личния му пастор Марк Бърнс (СНИМКИ)

Келог каза, че се работи усилено на дипломатическия фронт, и даде за пример двете срещи на Тръмп в САЩ - в Аляска с диктатора Владимир Путин и във Вашингтон със Зеленски и най-важните европейски лидери. Прекратяването на войната "не е лесна задача", но Доналд Тръмп е "президент на мира" и е решен да сложи край на убийствата и разрушенията в Украйна, смята специалният пратеник.

Дългосрочни гаранции за сигурност

"Виждате мирния процес, по който работим. Работим много усилено. Надяваме се да стигнем до положение, в което в краткосрочен план ще имаме по-добри, по-дългосрочни гаранции за сигурност. Това е работа в процес", каза Келог.

Според него става въпрос за определяне на "изкуството на възможното", за да се сложи край на войната.

Още: Китай отрече, че ще праща миротворци в Украйна

Снимка: president.gov.ua

Келог призна, че настоящият конфликт е най-големият от Втората световна война насам, но отбеляза, че броят на жертвите в Украйна и Русия сега е по-висок, отколкото тогава. По тази причина, смята той, всеки, който е служил в армията и е видял опустошението, причинено от войната, иска да я прекрати. Това била позицията на Тръмп. "Президентът Тръмп е забележителен човек", не спря с похвалите Кийт Келог.

Прогноза на Кийт Келог: След година Украйна ще е различна страна

В тази връзка специалният представител на САЩ изрази надежда, че след една година, на следващия Ден на независимостта - 24 август 2026 г., Украйна ще бъде различна страна.

Още: Четене с разбиране за Украйна: Вторият ешелон на САЩ и Русия в сблъсък на опорки (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Това не е лесен период. Това е трудна, трудна задача. Президентът Тръмп го признава. Аз го признавам. Всички го признаваме. Мразя да го казвам: лесно е да се води война, но е трудно да се постигне мир. Лесно е да се започне война, но е наистина трудно да се спре война. И точно там се намираме в момента", каза Келог, цитиран от УНИАН. Той обаче отказа да отговаря на въпроси.

Зеленски обяви важна среща

Междувременно Володимир Зеленски обяви среща между украински и американски екипи, която ще се състои още тази седмица. Киев и Вашингтон ще работят по основен план за гаранции за сигурност. Консултациите между делегациите се разглеждат като подготовка за евентуални бъдещи преговори на Киев с руската страна.

🇺🇦 Zelensky announces meeting between Ukrainian and American teams



The President of Ukraine said that this week Kyiv and Washington will work on a basic plan for security guarantees.



Today, a meeting with Kellogg will take place, and by the end of the week a full meeting… pic.twitter.com/qPIEacu3Xd — NEXTA (@nexta_tv) August 25, 2025

Още: Германският вицеканцлер в Киев: Путин да не си прави илюзии, че подкрепата ни за Украйна ще спре