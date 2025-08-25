Капитанът на Юнайтед се оправда със съдията за изпуснатата дузпа срещу Фулъм

Капитанът на Манчестър Юнайтед Бруно Фернандеш измисли нелепо извинение за пропуснатата дузпа при равенството (1:1) срещу Фулъм, твърдейки, че съдията Крис Кавана отчасти е виновен за неточния му удар.

Португалецът не успя да реализира от бялата точка през първото полувреме, а след мача на „Крейвън Котидж“ обясни, че съдията неволно го е бутнал точно преди удара, което според него го е извадило от равновесие.

Реферът бил бутнал Фернандеш

„Бях наистина ядосан, особено защото съдията не се извини за стореното. Изпълнителите на дузпи се нуждаят от концентрация и този момент ме извади от равновесие“, каза португалецът. Фернандеш обясни, че не търси извинение за издънката.

„Ударът, който отправих, беше лош и поемам отговорност. Ударих топката твърде ниско и тя премина високо над вратата“, добави ветеранът.

