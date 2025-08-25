Тежък удар по Арсенал – звезда на „топчиите“ е аут за дербито с Ливърпул

Войната в Украйна:

Букайо Сака ще пропусне мача на Арсенал срещу Ливърпул във Висшата лига на 31 август и срещите на националния тим на Англия от квалификациите за Световното първенство срещу Андора и Сърбия през септември, пише агенция ДПА.

Букайо Сака е контузия след победата над Лийдс 

Крилото получи контузия на подколянното сухожилие при победата на „артилеристите“ с 5:0 над Лийдс през уикенда и според информациите в медиите ще отсъства от игра до четири седмици. Капитанът Мартин Йодегор също е под въпрос за неделното гостуване на „Анфийлд“, след като се падна на дясното си рамо по време на двубоя на стадион „Емирейтс“.

В Арсенал обаче остават оптимисти, че засега тези проблеми не изглеждат дългосрочни.

Отборът, воден от мениджъра Микел Артета, ще се изправи срещу настоящите шампиони от Висшата лига преди първата международна пауза за новия сезон.

Държавният тим на Англия ще бъде домакин на Андора на „Вила Парк“ на 6 септември, преди да играе в Белград три дни по-късно.

Сака пропусна три месеца и половина от миналия сезон след операция на дясното подколянно сухожилие.

