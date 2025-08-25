Огромна вреда за имиджа на Франция: Дуров за резултата от своя арест

Основателят на Telegram Павел Дуров разкритикува френските власти за своя арест преди година, който той опрердели като странен, заявявайки, че текущото дело срещу него е опетнило репутацията на Франция като свободна страна, предаде Анадолската агенция. Дуров заяви, че е бил задържан от френската полиция в продължение на четири дни през август 2024 г., след като неидентифицирани лица са използвали Telegram за координиране на престъпни дейности.

„Арестът на изпълнителен директор на голяма платформа заради действията на нейните потребители беше не само безпрецедентен – беше и правно и логически абсурден“, написа той в профила си в Telegram.

Той обвини френските власти, че са заобиколили националните и европейските процедури за отправяне на заявки до платформата преди задържането му.

„Можеха да научат правилната процедура, просто като я потърсят в Google или като попитат“, каза той.

„Досега единственият резултат от ареста ми е огромна вреда за имиджа на Франция като свободна страна", написа Дуров.

Модернизирането на Telegram

Милиардерът и технологичен предприемач заяви, че политиките за модериране на Telegram отговарят на индустриалните стандарти и че платформата спазва обвързващите правни искания.

Според него, разследващите все още не са представили никакви доказателства за неправомерни действия от негова страна или от страна на компанията.

„Една година след този странен арест, все още трябва да се връщам във Франция на всеки 14 дни, без да се вижда дата за обжалване“, каза той.

Френските прокурори обявиха през 2024 г., че Дуров е разследван по подозрение, че е позволявал незаконни дейности чрез Telegram, който има над 900 милиона потребители по целия свят.

Той беше задържан на летище „Льо Бурже" в Париж по няколко обвинения, включително съучастие в управлението на мрежова платформа за улесняване на незаконни транзакции като част на престъпна група.