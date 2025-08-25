Германия се включва в гаранциите за сигурност на Украйна: Вицеканцлерът

Берлин ще бъде част от осигуряването на гаранции за сигурността на Украйна заедно с европейските партньори, макар преговорите да са в ранен етап все още. Това каза днес германският вицеканцлер Ларс Клингбайл по време на посещението си в Киев. Важното е в крайна сметка да има гаранции за сигурност, които да осигурят Путин вече да не се осмелява да атакува Украйна, заяви Клингбайл, за когото това е първо посещение в Украйна.

Клингбайл, който е и министър на финансите на Германия, добави, че за да се постигне тази цел, украинската армия трябва да бъде укрепена, а производството на оръжия в Украйна трябва да бъде увеличено.

Вицеканцлерът каза, че Германия ще “поеме отговорност“ за предоставянето на гаранции за сигурност, но отбеляза, че решенията не трябва да бъдат взимани “над главите на украинците“ и всеки процес на преговори трябва да започне с прекратяване на огъня.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп настоява за бързо прекратяване на войната, но Киев и съюзниците му се опасяват, че Тръмп може да се опита да постигне споразумение според условията на Русия.

“Топката е в полето на Владимир Путин“, каза Клингбайл.

“Смятам, че все още имаме да изминем много дълъг път, защото все още не мога да си представя Владимир Путин да си промени мнението, внезапно да се разкае, внезапно да иска да проведе истински, сериозни и устойчиви мирни преговори”, посочи вицеканцлерът.

