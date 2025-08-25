Как да откриете и отстраните теч на масло от двигателя

Появили ли са се маслени петна под паркинга, има остра миризма на изгоряло масло или нивото на смазване на измервателната пръчка е спаднало значително? Тези сигнали показват възможен теч на двигателно масло. Пренебрегването на проблема може да доведе до прегряване и блокиране на двигателя, така че е по-добре да разберете причината навреме и да отстраните неизправността.

Още: Какво означава, ако колата ви харчи масло, но няма течове?

Експертите съветват всяка седмица да проверявате двигателното отделение и пространството под автомобила. Пресният теч има гъста консистенция и варира от тъмнокафяво до светло кехлибарено.

Ако следите от масло са концентрирани отпред, най-вероятно проблемът е в уплътненията на цилиндровия блок или фланците на двигателя. Следите под средната част на автомобила показват неизправности в трансмисията или картера.

Още: От ауспуха на колата ви капе вода – трябва ли да се притеснявате?

Най-честите източници на течове на моторно масло:

износени или напукани уплътнения;

повредени маслени уплътнения на вала;

замърсен или неправилно инсталиран маслен филтър;

несигурно завинтена или деформирана капачка за пълнене.

В допълнение, повишеното налягане в картера поради запушен вентилационен клапан също може да причини течове. В сервиза, за да се намери точно течът, към маслото често се добавя UV багрило и двигателят се проверява под ултравиолетова лампа.

Още: Кои са основните причини за висок разход на масло?

Ако забележите теч, не се колебайте да го поправите. Сменете повредените уплътнения, маслени уплътнения или филтри и проверете състоянието на капачката за пълнене. Нанасянето на уплътнители само временно ще скрие дефекта и може да влоши ситуацията.

За да избегнете повтарящи се проблеми, следвайте тези прости указания:

изберете сертифицирано моторно масло от надеждни производители;

сменете масления филтър в съответствие с разпоредбите;

извършвайте рутинна проверка и не пропускайте редовната поддръжка.