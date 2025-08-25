Украйна нарече Уди Алън "срам" след участието му в Московския филмов фестивал (ВИДЕО)

Един от най-известните режисьори в света и носител на "Оскар" Уди Алън попадна в епицентъра на скандал. 89-годишният творец взе участие в Московския филмов фестивал, което предизвика остра реакция от страна на Украйна. По време на събитието Алън и руският актьор и режисьор Фьодор Бондарчук обсъдиха киното, като американецът каза, че все още не планира да снима филми в Руската федерация, защото не е получил никакви предложения от местни компании.

"Ако имаше такива предложения, бих седнал и бих помислил за сценарий за това колко добре се чувстваш в Москва и Санкт Петербург", фрапира с изказване Уди Алън.

🤡 Woody Allen embarrassed himself: the Oscar-winning director took part in the Moscow Film Festival



Allen praised Russian cinema, said he might visit Russia, and even remarked that he could make a film about “how good you feel in Moscow and St. Petersburg.”



Ukraine’s Foreign… pic.twitter.com/8Sbyb9QpqX — NEXTA (@nexta_tv) August 25, 2025

Украйна осъди коментарите и участието му

Министерството на външните работи на Украйна "остро осъжда" участието на американския режисьор Уди Алън в Международната филмова седмица в Москва. "Това е срам и обида за жертвите на украински актьори и режисьори, които бяха убити или ранени от руски военни престъпници по време на руската агресия срещу Украйна", обявиха от ведомството в своя позиция.

"С участието си във фестивал, който обединява поддръжниците и говорителите на Путин, Алън умишлено си затваря очите за жестокостите, които Русия извършва в Украйна всеки ден от 11 години насам.

Културата никога не трябва да се използва за прикриване на престъпления или като инструмент за пропаганда", обявиха от министерството.

Участието на Уди Алън във фестивала

Носителят на четири награди "Оскар" бе обявен за почетен гост на Международната филмова седмица в Москва, която се провежда от 23 до 27 август. Руските медии съобщиха преди началото на фестивала, че той ще се появи онлайн, а няма да участва присъствено.

Фестивалът, стартирал през 2024 г., включва прожекции, лекции и бизнес форуми, чиято цел е да популяризират Москва като международен център за режисьори и киномани.

Алън беше главна фигура в програмата "Легенди на световното кино" в неделя, 24 август.

"Уди Алън, чиито творби са се превърнали в културни забележителности и отличителни белези на авторското кино, за първи път ще се открие пред руската публика в този формат", се казваше в съобщение на уебсайта на фестивала. Разговорът се описва като "лекция-диалог", предлагаща "размисли за киното и живота, за изборите, вдъхновението и честността в професията".

Сред другите участници бяха американският актьор и майстор по бойни изкуства Марк Дакаскос и прокремълският сръбски режисьор Емир Кустурица.