25 август 2025, 15:08 часа 290 прочитания 0 коментара
Полският президент наложи вето на закон за социални помощи и здравеопазване за украинци

Полският президент Карол Навроцки наложи вето върху закона за помощта за украинските граждани. "Не променям мнението си и считам, че "800+" трябва да получават само онези украинци, които поемат задължението да работят в Полша. Същото важи и за здравеопазването", аргументира се държавният глава. По програмата "Семейство 800+" семействата с деца на издръжка имат право на помощ за отглеждане на дете до 18-годишна възраст, независимо от доходите - 800 злоти на месец за дете.

Според историка националист Навроцки, който встъпи в длъжност през август тази година, трябва да се постигне социална справедливост по този въпрос, защото поляците трябва да са на равни начала с украинците в собствената си страна. "За мен това е принципен въпрос, затова не подписах закона за помощта за украински граждани в тази форма", добави президентът.

От думите му става ясно, че вече няма да има социални помощи и безплатна медицинска помощ за безработни украинци. Официалните данни показват, че около 1,5 милиона украински граждани понастоящем пребивават в Полша. Украинските бежанци на този етап имат право да получават месечна семейна помощ в размер на 800 злоти за дете, ако децата им посещават полски училища.

Снимка: Getty Images

Документът беше в сила от началото на войната, която Русия подпали в Украйна, и се удължаваше на всеки шест месеца, но сега е наложено вето. Вместо това се подготвя нов законопроект, който ще промени правилата за получаване на гражданство и ще засили наказанията за незаконно преминаване на границата.

Карол Навроцки със собствен законопроект

Консервативният политик подчерта, че е предложил свой собствен законопроект по въпроса за помощите за украинци. "Призовавам правителството и всички партии в парламента да работят усилено по формата на този закон в продължение на две седмици. В този законопроект предлагам и нови решения за предоставяне на гражданство не само на гости от Украйна, но и от други региони", заяви Навроцки.

Президентът на Полша счита, че полското гражданство е не само голяма чест, но и оказва влияние върху бъдещето на "нашата национална общност".

"Смятам, че процесът на предоставяне на гражданство трябва да бъде удължен от три на десет години, и такова предложение ще бъде включено в този законопроект", обяви Навроцки.

Следващата точка, която трябва да бъде включена в законопроекта, предложен от президента на Полша, е увеличаване на наказанието за незаконно преминаване на границата. "Трябва да бъдат пет години", подчерта Навроцки.

"Не на бандеризма"

Навроцки каза, че в неговия законопроект ще има "ясно послание: спрете бандеризма". Става въпрос за промотирането на Степан Бандера - украински националистически лидер, който се е борил както срещу нацистките, така и срещу съветските сили по време на Втората световна война, и неговата бунтовническа армия.

Снимка: Getty Images

Той отбеляза, че е необходимо да се "изкорени руската пропаганда" и да се установят партньорски отношения между Полша и Украйна. "Ето защо предлагам в законопроекта да се включи клауза "спрете бандеризма", аргументира се Навроцки, цитиран от Interia.pl.

Украинските бежанци в чужбина изправени пред проблеми

Финландия също иска да отмени плащанията по програмите за бежанци. Такова намаление на помощите ще засегне най-силно украинците. По-конкретно, финландският министър на финансите Риика Пура представи проектобюджета си за следващата година, в който се предлага да се отменят компенсациите за интеграция, изплащани на общините и социалноосигурителните райони за приети имигранти и търсещи убежище, пише УНИАН.

В същото време Reuters съобщи, че Германия ще намали плащанията за някои бежанци от Украйна. Според новия законопроект бежанците от нападнатата от Русия страна, пристигнали след 1 април 2025 г., ще получават помощ в съответствие със Закона за помощ за търсещите убежище, която е по-малка.

Димитър Радев
