Зеленски: Ще си осигурим 1 млрд. долара месечно за купуване на оръжия от САЩ. Осло дава милиарди за 2025/2026 (СНИМКИ)

Украйна има за цел да си осигури поне 1 млрд. долара месечно от съюзниците си за закупуване на американски оръжия. Това каза украинският президент Володимир Зеленски на съвместна пресконференция в Киев с норвежкия премиер Йонас Гар Стьоре, който днес е на посещение в страната. Той добави, че представители на САЩ и Украйна се очаква да се срещнат тази седмица, за да обсъдят въпроса за оръжията, както и въпроса за потенциалните гаранции за сигурност.

Зеленски благодари на госта си, че Норвегия отпуска почти 7 милиарда норвежки крони (696,12 млн. долара) за закупуване на системата за противовъздушна отбрана „Пейтриът“, което бе обявено вчера.

Междувременно норвежкото правителство ще предложи да отделя 85 милиарда крони (7,2 милиарда евро) за помощ за Украйна през следващата година, както и през 2025 г., обявиха днес от канцеларията на Стьоре, цитирани от АФП.

Още: Зеленски награди с ордени специалния пратеник на Тръмп Кийт Келог и личния му пастор Марк Бърнс (СНИМКИ)

Ако предложението бъде прието от парламента, това ще доведе до обща помощ, гражданска и военна, в размер на 275 милиарда крони (над 23 милиарда евро), която Норвегия, един от основните поддръжници на Украйна, планира да предостави на Киев за периода 2023-2030 г., обобщава АФП.

Украйна разчита на помощта на Норвегия и при закупуването на газ, тъй като Русия нанася удари по производствени обекти за природен газ и електроцентрали в Украйна, с което поставя под въпрос подготовката за зимата, каза още Зеленски на пресконференцията. Той отбеляза, че миналата година поне един милион украински семейства са имали отопление в домовете си благодарение на сътрудничеството с Норвегия.

Още: Германският вицеканцлер в Киев: Путин да не си прави илюзии, че подкрепата ни за Украйна ще спре

Норвегия работи активно в рамките на коалицията за връщането на украинските деца. Тя също така е и един от участниците в Коалицията на желаещите.

Снимки: president.gov.ua