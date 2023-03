Жестокостта на руските полицаи расте: Арест за гледане на клип в метрото, давене в тоалетната (ВИДЕО)

В случая с нахлуването на специални полицейски части в бар Underdog е известно, че още през лятото собственикът е публикувал пост с подкрепа за украинска организация, която е помагала на мирни жители с хуманитарна помощ, но после уж се оказало, че помага и на въоръжените сили на Украйна. Тогава руският пропагандист Владимир Соловьов призова барът да бъде затворен. Именно това митично "финансиране на ВСУ" става причина за нахлуването: т.е. за полицията това е било място, в което се събират хора, които подкрепят ВСУ и те трябва да бъдат наказани.

Ден след нахлуването в бара (19 март) е "посетено" и представянето на комиксите на художничката Саша Скочиленко. Там полицаите пребиват един от присъстващите, защото не им харесва цвета на косата му. Той е прекарал 5 денонощия в ареста.

ОЩЕ: Непразнично: Руските жени срещу войната, които са в затвора

Полицаите заплашили Скочиленко с изнасилване и залепили стикери с надпис: "Украйна в състава на Русия". Миналата година Скочиленко разменя етикетите с цени в магазин със стикери с антивоенни послания. Заради действията си тя е заплашена от 10 години затвор.

"Цените" на Саша Скочиленко. Снимка: Медуза.ио

Олеся Кривцова е заплашвана с чук по време на обиск в дома й. 16-годишният Егор Балазейкин е заплашван с побой, изнасилване и изпращане в психиатрична клиника. Всичко това е съпроводено с напълно ненужна, дори за наказателни дела, жестокост и озлобеност на полицаите.

"Престъпните" рисунки на Саша Скочиленко. Снимка: Медуза.ио

От историите на подсъдимите заради "дискредитиране" на армията става ясно, че силовиците използват различни мъчения: ток, вода, заплахи за изнасилване, душене с плик, побой, давене в тоалетна...

Със засилването на пропагандата нараства и агресията на силовиците. Това е свързано и с факта, че въпреки случващото се гражданското общество не се пречупва и това много пречи на властите да прокарват идеята, че всички в Русия подкрепят войната. Следователно то трябва да се потисне.

Вече се преследват не само тези, които активно се изказват срещу войната, но и хората, които не я подкрепят. Колкото повече продължават военните действия, толкова повече руските власти ще искат публично да се подкрепя войната. Някои успяват да напуснат страната преди да бъдат арестувани. Такъв е случаят със студенката Олеся Кривцова, която беше заклеймена от колегите си заради антивоенната си позиция.

Student Olesya Krivtsova, who was denounced by her classmates for her anti-war position, has left #Russia and is in safety. She was facing a prison sentence for criminal charges of "discrediting" the Russian army. pic.twitter.com/IwN824DARF