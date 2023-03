Студентката, заплашена от затвор заради критики към войната, напусна Русия (ВИДЕО)

Оттам публикуваха видео, на което се вижда как Олеся маха проследяващата я гривна и издига надпис "Свобода". Тийнейджърката беше изправена пред угроза от затвор заради обвинения в "дискредитиране" на руската армия.

Student Olesya Krivtsova, who was denounced by her classmates for her anti-war position, has left #Russia and is in safety. She was facing a prison sentence for criminal charges of "discrediting" the Russian army. pic.twitter.com/IwN824DARF