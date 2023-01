Животът на руснаците в окопите в Украйна е ад (ВИДЕО)

"Бягай, скъпа, бягай" – популярната песен на световноизвестната Шерил Кроу не е написана за военни действия, но слогънът ѝ е начин на живот за руските войници на фронтовата линия в Украйна.

Ако не бягаш, дроновете ще те застигнат и ще умреш – това е простотата на живота за руснаците на много места по окопите в Украйна. Украинците отдавна овладяха изкуството да ползват дронове във военни действия - за разузнаване и за нанасяне на удари, и стават все по-добри в това отношение. Видеокадри, които добре потвърждават това, можете да видите и сами:

Squid game in the Bakhmut direction. Volunteer unit Charter hunts for Russians. pic.twitter.com/lwA35x1ZEe — Paul Jawin (@PaulJawin) January 27, 2023

Drone of the Security Service of Ukraine attacks the Russians. pic.twitter.com/wN2zr5taLV — Paul Jawin (@PaulJawin) January 28, 2023