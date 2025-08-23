"Младите състезателки трябва да извървят пътя си": Антонина Зетова каза защо България загуби на старта на Световното

Селекционерът на националния отбор по волейбол за жени Антонина Зетова коментира загубата на старта на Световното първенство за жени от Канада с 1:3 (23:25, 18:25, 25:23,18:25). Това бе най-важният мач за "лъвиците", като сега следват двубои срещу големия фаворит Турция и аутсайдера Испания. Мачът с туркините е в понеделник. Зетова отдаде поражението на лоша игра при първи контакт с топката, като до края на срещата нейният отбор така и не е успял да се адаптира.

България загуби от Канада в първия мач на Световното първенство по волейбол за жени

"Мисля, че ние не играхме добре при първи контакт с топката. Канада пък направи това много добре в мача. Те играхме добре, умно, направихме страхотни неща в защита, ние, за съжаление не успяхме да се адаптираме към този стил на игра", съжали треньорката.

"Важно е, че имаме млади състезателки, но не и толкова важно. Просто младите трябва да извървят пътя си, да натрупат опит при жените в тези мачове от Световното първенство. Това е голямо предизвикателство", каза още Антонина Зетова.

"Вторият гейм не се разви така, както ни се искаше. Имахме проблем, който не разрешихме. Трябваше да играем така, сякаш резултатът е 0:0, но не успяхме и загубихме. За съжаление. Срещу Турция е нужно да допускаме възможно най-малко грешки, особено в края на всеки гейм. Това е ключово за всеки мач", смята диагоналът на България Микаела Стоянова, която бе най-резултатна за нашия тим.

