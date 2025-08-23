Войната в Украйна:

"Младите състезателки трябва да извървят пътя си": Антонина Зетова каза защо България загуби на старта на Световното

23 август 2025, 16:57 часа 535 прочитания 0 коментара
Селекционерът на националния отбор по волейбол за жени Антонина Зетова коментира загубата на старта на Световното първенство за жени от Канада с 1:3 (23:25, 18:25, 25:23,18:25). Това бе най-важният мач за "лъвиците", като сега следват двубои срещу големия фаворит Турция и аутсайдера Испания. Мачът с туркините е в понеделник. Зетова отдаде поражението на лоша игра при първи контакт с топката, като до края на срещата нейният отбор така и не е успял да се адаптира.

"Мисля, че ние не играхме добре при първи контакт с топката. Канада пък направи това много добре в мача. Те играхме добре, умно, направихме страхотни неща в защита, ние, за съжаление не успяхме да се адаптираме към този стил на игра", съжали треньорката. 

"Важно е, че имаме млади състезателки, но не и толкова важно. Просто младите трябва да извървят пътя си, да натрупат опит при жените в тези мачове от Световното първенство. Това е голямо предизвикателство", каза още Антонина Зетова. 

"Вторият гейм не се разви така, както ни се искаше. Имахме проблем, който не разрешихме. Трябваше да играем така, сякаш резултатът е 0:0, но не успяхме и загубихме. За съжаление. Срещу Турция е нужно да допускаме възможно най-малко грешки, особено в края на всеки гейм. Това е ключово за всеки мач", смята диагоналът на България Микаела Стоянова, която бе най-резултатна за нашия тим. 

Още: Българка е реализатор №1 в световния волейбол

Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
