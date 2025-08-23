Войната в Украйна:

Първата дама на Турция Емине Ердоган изпрати писмо до Мелания Тръмп

Първата дама на Турция Емине Ердоган изпрати днес писмо до първата дама на САЩ Мелания Тръмп, в което я призовава да прояви същото съчувствие, което е показала към войната в Украйна, и по отношение на хуманитарната ситуация в Газа. В писмото си Емине Ердоган припомня срещата си с Мелания Тръмп в Белия дом във Вашингтон преди шест години, като отбелязва, че топлият разговор и любезното гостоприемство остават ярко запечатани в паметта й.

Говорейки за неотдавнашното писмо, което Мелания Тръмп изпрати на руския лидер Владимир Путин за войната в Украйна, първата дама на Турция казва, че изразените чувства показват дълбока съпричастност към глобалните проблеми.

"Вярвам, че ще проявите тази чувствителност, която показахте към 648-те украински деца, които загубиха живота си във войната, дори още по-силно към Газа, където 62 000 невинни цивилни, включително 18 000 деца, бяха брутално убити в рамките на две години", изтъква тя.

Емине Ердоган посочва, че "Изпращането на писмо до израелския премиер (Бенямин) Нетаняху с призив да сложи край на хуманитарната криза в Газа би имало огромно значение".

"В момент, когато светът преживява колективно пробуждане и признаването на Палестина се превръща в глобално желание, считам, че един Ваш призив от името на Газа ще изпълни и историческа отговорност към палестинския народ", допълва първата дама на Турция.

Ердоган описва ситуацията в Палестина не само като геноцид, но и като проява на произволен международен ред, който счита някои животи за по-ценни от други в стремежа към власт и комфорт.

"Трябва да обединим гласовете и силите си срещу този изкривен ред, който счита живота на някои деца за по-малко ценен от този на други", посочва тя. "Като майка, жена и човек, дълбоко споделям емоциите, изразени във Вашето писмо. Надявам се, че ще вдъхнете същата надежда и на децата на Газа, които копнеят за мир и спокойствие", казва тя.

Ердоган подчертава, че за 18 885 бебета и деца в Газа, които са загубили живота си, вече е твърде късно. "Но за над един милион деца, които са оцелели, все още има шанс", изтъква в заключение Емине Ердоган.

Елена Страхилова
