Керкез каза дали е сърдит на Чорбаджийски и разкри защо Вион и Бютучи си тръгнаха от ЦСКА - причините са различни

Наставникът на ЦСКА Душан Керкез даде пресконференция преди мача с ЦСКА 1948 в неделя. "Червените" имаха седмица повече за подготовка, тъй като срещата им с Арда Кърджали в миналия кръг бе отложена. Керкез коментира актуалната обстановка около състава на ЦСКА, който претърпя няколко промени в последните седмици. Той засегна и ситуациите с трима играчи - Георги Чорбаджийски, Тибо Вион и Зюмюр Бютучи, като разясни какво се е случило с тях.

Керкез обяснил на Тибо Вион, че няма да разчита на него в ЦСКА

Вион и Бютучи вече напуснаха ЦСКА, като от думите на Керкез стана ясно, че причините са различни. Докато на Вион е било обяснено, че няма да има шанс за много игрови минути, то Бютучи е бил отстранен заради лоша дисциплина, която е влияела негативно на обстановката в отбора. Що се отнася до Чорбаджийски, който бе отстранен от първия отбор на ЦСКА заради харесана публикация срещу Керкез в социалните мрежи, треньорът заяви, че младите допускат грешки и не вижда нищо лошо, като намекна, че младокът ще бъде пратен под наем.

"Трябваше да сменим кръвта на отбора, което е нормално нещо. Може би закъсняхме, но никога не е късно, за да се случи нещо добро. За мен е лесно да работя с професионалист като Бойко Величков, говорим за всичко и мисля, че работата ни ще бъде добра в бъдеще", заяви Керкез.

"Благодаря на Тибо Вион за всичко, което е направил в ЦСКА. Той е добро момче с добър характер. Той беше много напрегнат след мача за Купата. Говорих с него и му казах искрено като мъж на мъж, че няма да има шанс за много минути. Той ме разбра и се решихме, че е най-добре да напусне отбора", добави още той.

Бютучи нямал мотивация и се поставял над клуба

"Когато Бютучи няма мотивация, няма какво да прави в отбора. Когато един футболист дойде в ЦСКА и си мисли, че клубът е под неговото ниво, той не е за това място. Пожелавам му успех и късмет. Всеки знае, че в момента в отбора има лек хаос, но след хаоса ще дойде нещо добро."

Когато си футболист особено на ЦСКА, трябва да внимаваш какво правиш. Ако Чорбаджийски отиде в друг отбор, ще бъде под наем. Той е тук с нас и имам супер отношения с него от първия ден. Не видях нещо лошо в това, че е поставил „лайк“. Младите момчета правят грешки и това е добро училище за тях."

Очакваме още футболисти, трансферният прозорец не е затворен. Винаги искам да давам шанс на младите футболисти, когато всичко е наред. Не искам тези млади момчета да усещат това голямо напрежение. Петко Панайотов е един от примерите как с много работа ще направи добра кариера. Младите трябва да грабват шанса си с две ръце. Търсим човек на левия бек, защото имаме само един футболист. Футболисти с характер и глад ще помогнат на ЦСКА", каза още Керкез.

