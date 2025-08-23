Започна поредният впечатляващ опит на Цанко Цанков за световен рекорд в плуването

Цанко Цанков започна опит за световно постижение за 24-часово плуване без да спира във водите на река Дунав. Той е преминал пет от 7-те най-трудни водни маратона в света и е световен шампион и рекордьор по плуване в ледени води.

Цанко Цанков ще плува 24 часа в Дунав

Цанков влезе в дунавските води от брега при винарска изба „Бонония естейт“ - с. Кошава, община Видин. Разстоянието до град Оряхово е около 135 км, коментира за БТА мениджърът му Николай Илиев.

Правим 24 часа само плуване, като Цанко Цанков няма право да докосва или да се качва на лодка, както и на помощни средства, допълни той.

Посрещането на Цанков е утре - 24 август, около 11:00 часа в Крайдунавския парк на Оряхово.

24-часовото плуване се осъществява в партньорство с Българската федерация по плувни спортове. Официален съдия на водещата лодка е Велислав Цеков - председател на съдийската комисия на федерацията.

Събитието се провежда с подкрепата на Министерството на младежта и спорта, Българския спортен тотализатор, Фондация „Спорт в България“, Община Видин, Община Оряхово и спонсори.

