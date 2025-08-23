"Заварихме огромни задължения, натрупани умишлено от старото ръководство": Ботев Пд вдигна забрана на ФИФА

Отборът на Ботев Пловдив обяви, че е вдигнал наложената забрана от ФИФА да картотекира нови футболисти. От клуба разясниха, че до забраната се е стигнало заради старото ръководство, което умишлено натрупало ограмни задължения за над 8 млн. лева. Задълженията били натрупани, след като Антон Зингаревич и неговите хора не се разплащали с български и чуждестранни контрагенти, а само прибирали всички възможни приходи. Ето и какво гласи позицията на Ботев:

Ботев Пловдив с позиция след забрана от ФИФА да картотекира нови играчи

"Във връзка с решението на ФИФА от 18 август за забрана на трансферите на клуба, бихме искали да внесем следното уточнение:

След прехвърлянето на акциите на 29 юни заварихме огромни задължения в размер от над 8 млн. лв., които бяха натрупани умишлено от предишното ръководство, което само прибираше всички възможни приходи и не се разплащаше с български и чуждестранни контрагенти.

Така един от многото случаи е задължение от 208 123 евро към африканската агенция RIGHT2WIN SPORTS LIMITED за футболиста Уме Емануел.

Срокът за плащане беше 15 август 2025 г. На 8 август ние платихме сумата и уведомихме агенцията и техния адвокат. Те обаче не са уведомили ФИФА, поради което ни санкционираха на 18 август.

Веднага влязохме в контакт с ФИФА и уведомихме за плащането, като сме приложили нужните документи. Имаме уверението, че в срок от 5 работни дни, считано от 19 август, забраната ще бъде вдигната.

Уведомили сме БФС за казуса и получихме пълно съдействие за решаването му."

Локомотив Пловдив също вдигна забраната от ФИФА

Забрана бе наложена и на Локомотив Пловдив, като и от лагера на "смърфовете" увериха, че тя вече е вдигната и няма да има проблем с картотекирането на нови играчи. "Във връзка с появилата се информация от днес, която гласи, че ПФК Локомотив Пловдив няма право да картотекира нови футболисти за три трансферни прозореца, желаем да ви уведомим, че клубът е предприел нужните мерки на време, като aбсолютно всичко по казуса е разрешено."

"Проблемът не опираше до финансите, а в технически проблем в системата за плащания. ПФК Локомотив вече е получил и писмо от ФИФА, в което се гласи, че забраната e вдигната", съобщиха от Локомотив.

